Došlo i na LeBrona! Hvězdný James byl poprvé za patnáct let v NBA vyloučen

Trvalo to patnáct let kariéry a 1082 zápasů, nakonec se ale i hvězdný basketbalista LeBron James dočkal svého prvního vyloučení v NBA. V zápase Clevelandu proti Miami (108:97) doplatil na nevybíravou kritiku rozhodčího po domnělém faulu.

Do konce třetí čtvrtiny zbývala minuta a 59 sekund, když rozhodčí Kane Fitzgerald ukončil LeBronův zápas. Chvíli předtím se James přes obranu prodíral přes koš, vystřelil, ale netrefil ani obroučku. Zatímco hra šla dál, James se naštvaně otočil na rozhodčího a začal na něj gestikulovat.

Rozhodčí mu udělil technický faul, na což James reagoval několika hlasitými výkřiky, které vmetl rozhodčímu přímo do ucha. Stálo ho to vyloučení, což se mu stalo poprvé nejen v NBA, ze hry nebyl nikdy vykázán ani na střední škole.

VIDEO | LeBronovo první vyloučení v kariéře

„Byl jsem faulován a ukázal jsem rozhodčímu svoji frustraci a on mě poslal do šatny,“ řekl James. „Celou tu akci jsem byl faulován, až do chvíle, co jsem vystřelil. Řekl jsem, co jsem musel a šel jsem. Důležité je, že jsme vyhráli.“

Rozhodčí Fitzgerald po zápase vysvětlil, že Jamese potrestal za dvě různá provinění. „Hned po té, co jsem neodpískal faul, se otočil přímo na mě a ve vzduchu na mě namířil pěstí. Potom na mě agresivně křičel a do ucha mi vmetl několik vulgárních slov,“ uvedl Fitzgerald.

Cleveland vedl v okamžiku incidentu 93:70 a poradil si i bez svého nejlepšího hráče. Utkání skončilo vítězstvím Cavaliers 108:97, Cleveland dosáhl deváté výhry v řadě, což je jeho nejdelší šňůra od roku 2015 a ve Východní konferenci se dělí o druhé místo s Detroitem.

„Ještě nikdy v životě jsem vyloučen nebyl. Vždycky je něco poprvé. Dnes to byl tenhle večer,“ řekl James.