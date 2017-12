LeBron si řekl o 'Chicago' a Cleveland třináctou výhrou vyrovnal svůj rekord

New Orleans porazilo Denver 123:114 a vyhrálo druhé ze tří utkání bez své hvězdy Anthonyho Davise • ČTK

LeBron si řekl, že chce 'Chicago'. Tak jsem řekl OK, přiznal po výhře kouč Clevelandu • ČTK

"Chtěl jsem zahrát něco jiného, ale LeBron si řekl, že chce 'Chicago'. Tak jsem řekl OK. Zahráli jsme to na něj a dal důležitou střelu," prozradil trenér Tyronn Lue, že Cleveland zahrál akci, po které kdysi James rozhodl utkání play off proti Chicagu.

Cavaliers na třináct výher v řadě dosáhli potřetí v historii. Poprvé to bylo v březnu 2009 a pak v únoru 2010. Proti Sacramentu si ale s rekordem zahrávali, když prohrávali už o 14 bodů, ale ve třetí čtvrtině skóre otočili i díky 15 bodům Kylea Korvera a 18 bodům Kevina Lovea. Za Kings dal 18 bodů Zach Randolph.

"Třináct výher je hezkých, ale nic to neznamená. Smysl to začne mít, až se dostaneme na 25 výher v řadě. To už se budeme blížit rekordu (Lakers mají 33 výher ze sezony 1971/72). Zatím jsme hodně daleko," řekl James, který během utkání třikrát měnil boty.

Obhájci titulu Golden State Warriors vyhráli popáté za sebou, když přehráli Charlotte na jeho hřišti 101:87, přestože jim chyběly dvě opory základní sestavy. Stephen Curry a Draymond Green absentovali kvůli lehčím zraněním. Devátým triple doublem v kariéře k vítězství pomohl Kevin Durant, který zaznamenal 35 bodů, 11 doskoků a 10 asistencí.

New Orleans porazilo Denver 123:114 a vyhrálo druhé ze tří utkání bez své hvězdy Anthonyho Davise. Opět ho zastoupil druhý z pivotů DeMarcus Cousins, který zaznamenal 40 bodů a 22 doskoků a stal se hvězdou večera. Jrue Holiday přidal 27 bodů.

Mimořádně kolektivní výkon předvedlo San Antonio proti Miami, kdy se na výhře 117:105 podílelo hned osm hráčů dvouciferným počtem bodů. Nejvíce měl LaMarcus Aldridge s 18 body. Spurs stříleli s úspěšností 53 procent a vyhráli šesté z posledních sedmi utkání.

Chicago prohrálo už podesáté za sebou, tentokrát těsně podlehlo Indianě 96:98. Rozhodující akce přišla 31 vteřin před koncem, kdy dal těžkou trojku Victor Oladipo, autor 27 bodů.

NBA:

Boston - Dallas 97:90, Charlotte - Golden State 87:101, Cleveland - Sacramento 101:95, Indiana - Chicago 98:96, LA Clippers - Minnesota 107:113, Milwaukee - Detroit 104:100, New Orleans - Denver 123:114, New York - Memphis 99:88, Orlando - Atlanta 110:106 po prodl., San Antonio - Miami 117:105.