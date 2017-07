Rozruch na Tour! Tým Sky to schytal za výstupky, pravidla ale neporušil

Jezdci Sky deštivé časovce v Düsseldorfu dominovali. V první osmičce se umístili čtyři, přičemž nejrychlejší Geraint Thomas bude hájit žlutý dres i v dnešní třetí etapě. Na možné porušení pravidel upozornil například kouč francouzské stáje FDJ Fred Grappe.

"Zlepšuje to aerodynamiku a předpisy to zakazují," postěžoval si Grappe. "Podle studií se výhoda odhaduje na čtyři až sedm procent. A to je skutečně hodně," doplnil.

Zástupci Sky argumentují, že žádné nepovolené prvky na kombinézu nepřidali, že se jedná o součást dresu. "Bylo to ověřeno. Nebudeme přece riskovat podvod i to, že všechno ztratíme první den. Pravidla dodržujeme," reagoval sportovní ředitel Nicolas Portal.

Za pravdu mu dala jury závodu. "Jsou upevněné přímo v materiálu, z něhož jsou kombinézy, takže se o porušení pravidel nejedná. Rozumím rozhořčení ostatních týmů, ale v tuhle chvíli to zakázat nemůžeme," řekl ředitel jury Tour de France Philip Marien.

Časovka se ve 104. ročníku pojede ještě v předposlední den 22. července v Marseille.