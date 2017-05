Mrůzek vylepšil nejlepší umístění českého golfisty, cutem prošel v Portugalsku

Pro český golf je stále ještě výjimečnou událostí, aby jeho hráč prošel cutem na turnaji European Tour. Dosud se to podařilo pouze pětkrát, z toho třikrát byl u toho Filip Mrůzek. Vždy to ale bylo na území České republiky. Pětadvacetiletý hráč Relmostu je po víkendu prvním českým profesionálem, jemuž se to povedlo v zahraničí.



Za dělené 48. místo vydělal Mrůzek v Portugalsku 2250 eur, což ho v pořadí Road To Oman, tedy žebříčku „jeho“ Challenge Tour, posunulo na 69. místo. Po sezoně potřebuje skončit do 70. místa.



Pro zdokonalení své hry začal Mrůzek letos spolupracovat s vyhlášeným mentorem Davidem Carterem, který stabilně spolupracuje s českou špičkou a před lety trénoval i Romana Šebrleho.



„Měl jsem dobrou krátkou hru a ze vzdálenosti do sta metrů jsem si dělal opravdu hodně šancí. Když se mi to hodně nepovedlo, tak jsem byl pořád kolem pěti metrů do tyče,“ řekl Mrůzek ke svému výkonu pro server golfextra.cz.

Pochvaloval si také zlepšení svého puttování. „Puttování jsem také zlepšil. Začal jsem puttovat více lajnou, abych lépe mířil, a i díky tomu jsem proměnil více puttů, než dříve,“ řekl.