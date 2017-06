Skvělý start Frýdlové. Po prvním dni Czech Ladies Challenge je druhá

V desítce jsou další tři domácí amatérky. O ránu hůře než Frýdlová zahrály Hana Ryšková, Patricie Macková a Marie Luňáčková a jsou na děleném osmém místě.

Ze čtyř domácích profesionálek je nejlepší Šideri Váňová se skóre -1 na 17. pozici. Par při profesionálním debutu zahrála Karolína Vlčková (27.).

"Cítila jsem zdravou nervozitu. Hrála jsem dobré rány do greenu, možná až moc dobré, protože k první krátké přihrávce jsem se dostala až na osmé jamce, a to se nepovedlo," glosovala svůj výkon Frýdlová, která zakončila sebevědomé kolo dvěma birdie. Celkově jich zahrála sedm, zapsala i čtyři bogey.

Program prvního kola skončil těsně před příchodem bouřky. Do boje zasáhlo 26 domácích hráček. Šanci projít po pátečním druhém kole cutem, kterým postoupí 45 hráček do sobotního finále, má zhruba čtrnáct Češek.

Letos největší dámský turnaj na českém území, hraný s dotací 40 tisíc eur, vede zkušená skotská profesionálka Vikki Laingová. Jako jediná předvedla na rozpáleném hřišti a téměř za bezvětří díky pěti birdie a jednomu bogey výkon 67 ran.

Golfový turnaj Czech Ladies Challenge okruhu LET Access, druhé nejvyšší evropské série, na hřišti Casa Serena na Roztěži (Kutnohorsko, par 71, dotace 40 tisíc eur):

1. Laingová (Skot.) 67, 2. am. Frýdlová (ČR), Pietriová (Švýc.), Jónsdóttirová (Isl.), Palaciosová, Folchová (obě Šp.), Mühlová (Rak.) všechny 68, 8. mj. am. Ryšková, am. Macková, am. M. Luňáčková všechny 69, ...17. Váňová 70, 27. Vlčková 71, 43. am. Vítů 72, 58. am. Krásová, am. Melecká, Hinnerová všechny 73, 72. am. Melichová 74, 77. am. Abrahámová, am. Fabiánková, am. Harcubová všechny 75, 88. am. Hricíková 76, 97. am. Dolečková, am. Kocourková, am. Marešová všechny 77, 110. am. F. Luňáčková 78, 116. am. Chlostová, am. Sasýnová, am. Stará všechny 79, 121. am. T. Koželuhová 80, 123. am. Cejnarová 82, 124. E. Koželuhová, am. Poslední (všechny ČR) obě 83.