České golfisty povede Švéd Johansson, cílí na Tokio 2020

Český golf nechce přešlapovat v podprůměrnosti. Proto si od příští sezony najal vyhlášeného trenérského experta ze Švédska Staffana Johanssona. „V republice bude pobývat deset měsíců v roce, pro nás je to opravdu luxusní verze,“ pochvaluje si úspěšný lov na skandinávského odborníka Luboš Klikar, sportovní ředitel České golfové federace. Johansson se dříve věnoval kupříkladu krajanovi Alexi Norenovi, jednomu z nejvýraznějších golfistů na European Tour, vedl i další přední severské hráče.

Švédská golfová škola má ve světě ohromný zvuk a za její pomoci se pokusí přiblížit špičce i Češi. Už letos je Staffan Johansson konzultantem sportovního vedení České golfové federace. Co bude jeho cílem v příštích letech? Zní to bláhově, ale Klikar mu zadal vedle stabilního působení hráčů na nejlepších turnajích i účast na olympijských hrách v Tokiu 2020. Loni v Riu startovala jen Spilková. Protlačit někoho dalšího na olympijské hry, by se rovnalo zázraku.

„Není přelétavý a má za sebou výsledky. Věříme, že dokáže posunout nejlepší hráče výkonnostně dopředu. Měl by výrazně pomoci českému amatérskému, ale i profesionálnímu golfu. V Česku bude pobývat deset měsíců z roku, to je ta nejluxusnější verze, kterou jsme si přáli,“ přiznal Klikar.

Aktuálně je prvním trenérem ČGF Jiří Němeček, ale tomu končí smlouva a od ledna by se měl přesunout do role trenéra švihu při individuálním tréninku. Právě jeho místo dle předběžné dohody obsadí Johansson. Už příští týden bude sledovat mistrovství republiky amatérů na rány a podílet se na podzimních výběrech hráčů pro příští rok. „A pak by měl být hlavně manažerem a metodikem, starat se o tréninkový systém, připravovat pro hráče roční plány a dělat organizační práci,“ upřesnil jeho náplň práce sportovní ředitel ČGF.

Jaký je Johanssonův životopis? Do Česka přichází z Finska, kde působil od roku 2008 jako hlavní trenér, předtím zastával stejnou pozici devět let na Islandu. V letech 1991 až 1999 působil v roli asistenta u švédské reprezentace. Tréninkový systém ČGF má jako špičku takzvaný Czech Golf Team, v kterém je aktuálně devět hráčů, z toho čtveřice profesionálů Klára Spilková, Karolína Vlčková, Filip Mrůzek a Stanislav Matuš. Z amatérů mezi ně patří například Šimon Zach a Sára Kousková, která minulý týden skončila desátá na mistrovství Evropy. „Celkem je ve třech skupinách asi dvaadvacet jmen. Základ není velký, špička je úzká, není tlak a občas cítím z hráčů sebeuspokojení, s čímž se potýkáme,“ podotkl Klikar.