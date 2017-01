Squash v roce 2017: Hon na suveréna Koukala, nájezd juniorů a exhibice

Dramatické výměny, emoce a zvuk odrážejících se míčků o stěny… Ani v letošním roce nebude o squash nouze. Naopak! Vše odstartoval začínající Czech Junior Open s historicky velkou účastí. Juniorská elita pak navštíví českou metropoli i v květnu, a to v rámci evropského šampionátu kategorie do 15 a 17 let. K vidění bude i prestižní exhibice americké jedničky Todda Harrityho s českým suverénem Janem Koukalem. Ten bude obhajovat domácí titul a nebude to mít vůbec lehké.Soupeři jako každý rok slibují, že už jeho mistrovskou jízdu zastaví.

Až uvidíte nějakého mladého squashistu v dopravním prostředku, nedivte se. Czech Junior Open bude totiž největším juniorským squashovým turnajem konaným v České republice. Od pátku do neděle se ho v Praze zúčastní 231 hráčů z 28 zemí světa – například z Kataru, Íránu nebo Malty.

Nasazenou jedničkou v kategorii do 19 let je David Zeman, pražský hráč ze Squashclubu Strahov. „Mým jediným cílem je vítězství. Ale vidím tři soupeře, se kterými to nebude jednoduché. Jedním z nich je další český hráč Viktor Byrtus. Věřím si ale,“ dodal Zeman, který je v juniorské kategorii posledním rokem.

Čeští junioři mají v Evropě své slovo, společně s Angličany a Francouzi patří k nejlepším. „Všichni se chtějí s námi porovnat, jsme pro soupeře hrozbou,“ tvrdil Byrtus z ostravského týmu, který ještě může hrát v Praze v kategorii do 17 let.

Přesto se zúčastní starší kategorie. Proč? „Chci zlepšovat svou hru, je to pro mě výzva. Chtěl bych se dostat minimálně do semifinále.“ Zápasy z Czech Junior Open můžete sledovat na Playo.tv.

V loňském roce bylo v Praze k vidění mistrovství Evropy a dva PSA turnaje. I letos bude k vidění hodně akcí. Již 11. února bude Praha svědkem historicky první česko-americká exhibice. V ní Jan Koukal, sedmnáctinásobný mistr republiky, vyzve současnou jedničku USA Todda Harrityho.

„Moc se na ten souboj těším. Nerad v Česku prohrávám,“ tvrdil Koukal, který bude 3. až 5. března obhajovat titul z mistrovství České republiky. Tentokrát se domácí šampionát odehraje v nákupním středisku Galerie Harfa. Mezi další favority patří také Martin Švec, Daniel Mekbib, Petr Martin nebo Ondřej Uherka.

„Věřím, že letos bude domácí mistrovství hodně napínavé. Honza nemá vůbec nic jistého. Další čeští hráči si už v posledních měsících zahráli finále turnajů PSA, zlepšují se,“ potvrdil Tomáš Fořter, generální sekretář z České asociace squashe.

Společně pak budou o měsíc později nejlepší čeští squashisté hrát mistrovství Evropy týmů v elitní kategorii. Poprvé v historii českého squashe společně s nimi také ženský tým. Čtyřměsíční cyklus významných squashových událostí pak zakončí v Praze evropský šampionát juniorů do 15 a 17 let. A zde opět chtějí čeští junioři vyhrávat.



Přehled squashových akcí v Praze

20. - 22. 1. Czech Junior Open

3. - 5. 2. MČR juniorů

11. 2. Exhibice Jana Koukala s USA jedničkou

3. - 5. 3. MČR mužů a žen

11. - 14. 5. ME juniorů do 15 a 17 let

20. - 21. 5. Finále extraligy