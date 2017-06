Emoce v Paříži. Kickboxer sejmul otočeného soupeře, napadli ho diváci

Ve slavné kickboxerské organizaci Glory plály emoce. Během galavečera, který se konal v Paříži, se totiž v zápase jeden z bojovníků Harut Grigorijan naprosto nečekaně otočil k soupeři zády. Jeho soupeř Murthel Groenhart své chvilky využil, pravým hákem ho zezadu knockoutoval a zápas vyhrál. Počínání nizozemského bijce naštvalo dvojici fanoušků. Ti vlezli do ringu a do vítěze zápasu začali bušit pěstmi.

Ne nadarmo je zlatým pravidlem všech bojových sportů, že se mají bojovníci neustále krýt a bránit. Připomínají to neustále nejen trenéři, ale upozorní na to také rozhodčí před každým zápasem. Přesto ve slavné kickboxerské organizaci Glory jeden z bojovníků předvedl šokující moment.

Během zápasu schytal Harut Grigorijan naskočené koleno, poté však dal ruce dolů a otočil se k soupeři zády. Ten toho využil a pravým hákem ho knockoutoval.

„Když jste v zápalu klání, tak pokračujete. Otočil se. Přišel jsem a dal mu pravý hák, to je všechno. Neudělal jsem nic špatného,“ vysvětlil svůj pohled vítěz zápasu, na kterého se vzápětí spustila kritika a někteří diváci ho vypískali. „Naprosto nefér. Měl dost času se zorientovat, měl hned přestat,“ znělo z úst několika fanoušků. „Bylo to v boji, během zápasu. Všichni v pravidlech říkají, že se máte vždy chránit. Rozhodčí tam nepřišel, tak jsem ho udeřil a on spadl,“ bránil se kickboxer.

Nizozemského kickboxera se na druhou stranu zastal i Grigorijanův trenér Nicky Hemmers. „O nic proti pravidlům tu nešlo. Nebylo to od něj hezké, ale proti pravidlům to nebylo,“ řekl. Ten svému svěřenci, který se bezdůvodně přestal krýt, prý hodlá ještě vynadat.

VIDEO: Podívejte se na závěr zápasu:

Celá situace se ale ještě vyhrotila mnohem víc. Ihned po konci zápasu totiž do ringu vtrhli fanoušci a Groenharta napadli. „Nějaký chlap mě udeřil hákem do tváře. Bez rukavic mě praštil do brady a do zubů. Myslím, že mám zlomenou čelist, nevím, ale dost to bolí,“ postěžoval si kickboxer.

„Byl jsem v rohu a viděl jsem tyhle chlápky přicházet. Ale tohle je sport a doma ho sledují malé děti. Nemůžete takhle vtrhnout do ringu,“ vzkázal Groenhart.

Na Groenhartovu se postavil i český reprezentační boxer David Hošek. „Rozhodčí zápas nezastavil. Jestli měl boxer nějaký problém, měl si kleknout na zem a ukázat na rozhodčího a ne se otočit zády k soupeři. Znám z vlastní zkušenosti bojový zápal, když se soupeře snažíte ukončit za každou cenu. Bude to znít divně, ale neudělal nic, za co by na něj museli fanoušci skočit a začít ho dobíjet,“ napsal Hošek na své facebookové stránce.

Mezi oběma kickboxery ale žádná zášť po zápase nebyla. Poražený Grigorijan na Facebook umístil společnou fotku s popiskem: „Po vzrušujícím boji se smutným chaotickým koncem. My jako bojovníci respektujeme jeden druhého. Děkuju za podporu, vrátím se!“