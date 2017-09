Evropský pohár žokejů: Šampion se těšil na šampaňské

Před posledním dostihem věděl, že nemá, kam couvnout. Francouz Thomas Huet na úvod programu Evropského poháru žokejů překvapivě vyhrál v EJC Baltro handicapu na 1600 metrů s ryzákem Fabryanem a pak na další zářez čekal. Před posledním dostihem ale věděl, že mu další vítězství zřejmě přihraje celý šampionát.

„Hodně lidí mi říkalo: Musíš vyhrát, protože jinak nevyhraješ Evropský pohár. Tak jsem si řekl: Thomasi, musíš to dát! Jsem moc rád, že se to povedlo,“ usmíval se Huet. „Můj první dostih se podobal tomu poslednímu. Držel jsem se v poli a nakonec jsem útočil. Byl to moc krásný zážitek. Takovéhle dostihy jako Evropský pohár jsou pro nás žokeje vždycky velmi zajímavé. Užil jsem si skvělou atmosféru. Rád přijedu i příště.“

Publikum ve Velké Chuchli bavilo společenství žokejů z deseti zemí a byl to vyrovnaný boj. Před závěrečným dostihem vedl Kazach Murzabajev, obhájce loňského vítězství. Teoretickou šanci na celkový triumf mělo ale hned pět konkurentů. Huet měl výhodu v dobrém koni, jel na Sisi Popovi od trenéra Václava Luky.

„Huet potřeboval vyhrát. Hodně jsem věřil, že neprohraje. Já jsem mu říkal, ať se nebojí, že to nejlepší má na konec,“ líčil trenér Sisa Popa a jeden z organizátorů Evropského poháru žokejů Václav Luka. „On je hrozně rád. Jezdil dlouhou dobu v Austrálii, ve Francii mu moc nevěří. Doporučil mi ho můj agent. Proto mi jezdil víc koní, jsem rád, že potvrdil, že kvality má. Byl naprosto nadšený, že si teď dáme šampáňo…“

Hlavní dostih EJC Leram Million o 1 600 000 korun na 1400 metrů vyhrál tříletý ryzák Ultimate Fight, který se dostal do čela 200 metrů před cílem a vedení uhájil o dvě délky před rovněž tříletým Troiziletem. Ultimate Fight vyhrál v čase 1:25,37, nejrychlejším v historii EJC Million.

„Když se objevil tak brzy na čele, tak jsem byl překvapen, myslel jsem si, že je to moc brzy, ale v pohodě to zvládl,“ říkal nadšený majitel Václav Slovák. „Ideální distance pro něj jsou 1200 až 1400 metrů, 1100 metrů v Chantilly zvládl díky měkké půdě. Další starty plánujeme opět do Francie.“

Koně dovedla vítězně do cíle francouzská mladá jezdecká hvězda Vincent Cheminaud. Chlapík, který začínal na překážkách, dostal před dvěma lety šanci i trenéra šampiona André Fabreho i na rovinách a s hnědákem New Bay vyhrál francouzské derby. Od té doby buduje kariéru, hostoval v Hongkongu a pro stáj Khallida Abdullaha vyhrává po Evropě velké dostihy.

„Když jsem viděl stav dráhy, tak jsem měl strach, jestli to zvládne, ale před dostihem mi řekl Vincent Cheminaud, že to bude v pohodě a nemám se bát,“ líčil trenér Zdeno Koplík, který na předání cen šel se svou vnučkou Viktorií.

Hvězdný žokej k vítěznému týmu propadl poté, co si ho při vybírání před dostihem překvapivě nezvolily jiné stáje. „Realizační týmy, které vybíraly před námi, daly přednost tuzemským jezdcům. Když jsem se dozvěděl, že nám bude jezdit Vincent Cheminaud byl jsem nadšen,“ vyprávěl Slovák.

Evropský pohár má za sebou už tři ročníky a v jednání je i jeho budoucí pokračování.

„Jsem spokojený. Tenhle projekt je jedinečný, má ohlas i venku. Jsem rád, že se to povedlo. Doufám a věřím, že to bude znova,“ říká Luka.



Celkové pořadí Evropského poháru žokejů 2017:

1. Thomas Huet (Francie) 26 bodů, 2. Bauyržan Murzabejev (Kazachstán) 20 bodů, 3. Tomáš Lukášek (ČR) 20 bodů, 4. Jaroslav Línek (Slovensko) 14 bodů, 5. Panagiotis Dimitsanis (Řecko) 14 bodů, 6. Stephane Breux (Francie) 13 bodů, 7. Thierry Thulliez (Francie) 12 bodů, 8. Vincent Cheminaud (Francie) 11 bodů, 9. Andreas Helfenbein (Německo) 9 bodů, 10. Jaromír Šafář (ČR) 6 bodů, 11. Jose -Luis Martínez (Španělsko) 6 bodů, 12. Sebastien Maillot (Francie) 5 bodů, 13. Fergus Sweeney (Irsko) 2 body, 14. Jan Rája (ČR) 1 bod, 15. Antonio Fresu (Itálie) a Per-Andres Graberg (Švédsko) 0 bodů.



ŠAMPIONI EVROPSKÉHO POHÁRU ŽOKEJŮ

2017 Thomas Huet (Fr.)

2016 Bauyržan Murzabajev (Kaz.)

2015 Cristian Demuro (It.)



ŠAMPIONI EJC MILLION

2017 Ultimate Fight (Vincent Cheminaud)

2016 Pretorian (Jaroslav Línek)

2015 Dashing Home (Fabrice Veron)