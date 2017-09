Sparta chce vládnout futsalu! Pomoci má hvězda z Barcelony i Blažek

Jdeme si pro titul! S takovým heslem by do nové futsalové sezony mohla bez problémů vkročit pražská Sparta. Po právu. V klubu se totiž přes léto udály zásadní změny. Novým trenérem se stal Beni Simitči, do pozice marketingového ředitele se dostal bývalý fotbalový brankář Jaromír Blažek. „Jsem tu kvůli ksichtu,“ smál se na úterní tiskové konferenci. Vyměnil se takřka kompletní kádr, v týmu je hned deset cizinců včetně Brazilce Wildeho, dvojnásobného mistra světa, který šest let válel za Barcelonu.

V českém futsalu působí Beni Simitči už dvacet let. S vlastním klubem Benago, který založil se svým bratrem Agem (název vznikl sloučením jejich křestních jmen), se v posledních letech snažil z českého futsalového trůnu sesadit suverénní Chrudim.

Nepovedlo se mu to, nyní se o to samé bude snažit se Spartou. „Pan Větrovský (prezident klubu - pozn. red.) poslední dva roky chtěl, abych trénoval Spartu, abychom ji udělali jinou než, co byla. Myslím, že nastala ta správná doba. Přišli jsme na to, že by bylo lepší celou Spartu přebudovat. Za poslední tři měsíce jsme udělali velkou porci práce,“ liboval si Simitči.

Změn nastalo opravdu hodně. Vyměnil se kompletní kádr, zůstal jen brankář Zyryanov a obránce Sop. „Každý trenér se snaží přivést nějaké hráče, které zná, do nového působiště. Nebylo to jinak ani v mém případě, z Benaga jsem s sebou vzal pět hráčů. Dále jsem oslovil několik hráčů ze zahraničí, se kterými jsem byl v kontaktu, hodně se jim líbil nový projekt, zapůsobilo také jméno Sparty,“ vysvětlil změny v kádru rodák z Kosova.

Největší hvězdou týmu bude bezpochyby Brazilec Wilde, dvojnásobný mistr světa z let 2008 a 2012, který šest sezon hrál za slavnou Barcelonu. „Udělali jsme maximum, abychom ho angažovali. Je to pro dobro nejen Sparty, ale celého českého futsalu. Mluvilo se o tom v zahraničí, dostalo se to až do Brazílie,“ zmínil dopad přestupové bomby 46letý Simitči.

Wilde měl ještě platnou smlouvu v Dinamu Moskva, kde však kvůli finančním problémům musel skončit. Do Sparty ho pomohl přivézt i další světový šampion Španěl Marcelo, se kterým je dobrý kamarád. „Vrátil jsem se do Portugalska, kde žije moje rodina, a začal přemýšlet, co budu dělat. Mezitím přišla nabídka od Sparty, promluvil jsem si s Marcelem. Líbil se mi nový projekt Sparty, tak jsem se rozhodl nabídku přijmout,“ řekl 36letý Brazilec.

VIDEO: Wilde je světovou futsalovou hvězdou, s míčem umí velké věci

Dalšími zahraničními hvězdami jsou brankář Cristian, který už dva roky chytal za Benago, albánský reprezentant Azem Brahimi, který v Česku působí už několik sezon, naturalizovaný Brazilec Amadeu, jenž reprezentuje Ázerbájdžán, či další Brazilci Lucas a Pimpolho. Kapitánem týmu ovšem bude Čech Michal Belej. „Myslím si, že ten kádr je nyní minimálně na úrovni té značky Sparty,“ dodal Simitči.

Jak velká rána to byla pro rozpočet? „Ta částka je sedmiciferná,“ zmínil s úsměvem Jaromír Blažek, který v klubu bude zastávat pozici marketingového ředitele. Že by mocné nákupy měly nějakou spojitost se zahraničním posilováním fotbalových kolegů, nicméně klubová legenda odmítá. „Je to náhoda, že se to zrovna takhle sešlo. Nic bych v tom nehledal,“ doplnil Blažek.

Do sezony Chance futsal ligy vstoupí Sparta s jasným cílem. „Trenér má ode mě zadání, aby se dávalo hodně gólů, aby se diváci bavili. Takže asi nechceme hrát nějakého zanďoura,“ prohlásil se smíchem Blažek. „Kdo mě zná, tak ví, že Benago vždycky hrálo v lize s rekordním počtem vstřelených gólů. Jsem rád, že mi tady ředitel Bláža dal jasný rozkaz, abychom hráli útočně,“ přidal se hlavní trenér, který si ligovou premiéru na lavičce Sparty odbude v úterním televizním utkání proti Plzni.