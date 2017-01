Loeb vládne na Dakaru automobilům. Kolomý klesl, vede kamion s Kozlovským

Motocyklista Ondřej Klymčiw se po druhé etapě posunul na 21. místo, mezi čtyřkolkami je nováček Tomáš Kubiena sedmý. V kategorii automobilů vede Francouz Sébastien Loeb, devítinásobný mistr světa v rallye.

Loeb vyhrál o minutu a 23 sekund před dakarským matadorem Násirem Attíjou z Kataru, celkově před ním vede o 28 vteřin. Martin Prokop dokončil etapu se ztrátou 16 a půl minuty a patří mu patnáctá pozice.

"Od startu jsme měli problémy s motorem, posledních 190 km bez výkonu, dokonce se to několikrát úplně zastavilo. Nevím, na kolik to jede válců, ale všechny to fakt nejsou. Venku je 50 stupňů, v kabině přestala fungovat klimatizace, jsme úplně vyřízení. Motor tak hřeje, že neudržím ani nohy na pedálech, jak jsou rozžhavené," napsal Prokop na sociálních sítích.

Klymčiw dokončil pondělní úvodní etapu v Paraguayi na 31. místě, na argentinském území se dnes posunul o deset pozic vzhůru. "Dnes jsem trochu umazal motorku, hodně se prášilo a bylo to docela náročné. V prvních sto kilometrech jsem musel předjet asi pět jezdců, ale nakonec se vše povedlo. Dostal jsem se v klasifikaci dopředu a doufám, že teď to bude jen lepší," uvedl český jezdec.

Motocyklům a automobilům se měřil čas na úseku dlouhém 275 km, kamiony ujely o devět kilometrů více. Z motocyklistů byl nejrychlejší australský obhájce prvenství Toby Price, za kterým Klymčiw zaostal o necelých 13 minut.

Kubiena, který jede slavnou rallye poprvé, dojel v etapě osmý a v průběžném pořadí čtyřkolek je o jedno místo výš. Pětinásobný vítěz této kategorie Josef Macháček klesl na 15. příčku.

Výsledky Rallye Dakar:

(2. etapa: Resistencia - San Miguel de Tucumán (motocykly a automobily 803 km/měřených 275 km, kamiony 812/284 km)

Automobily: 1. Loeb, Elena (Fr., Mon./Peugeot) 2:06:55, 2. Attíja, Baumel (Katar, Fr./Toyota) -1:23, 3. Sainz, Cruz (Šp./Peugeot) -2:18, ...15. Prokop, Minorová (ČR, Rak./Ford) -16:35.

Průběžné pořadí: 1. Loeb 2:33:31, 2. Attíja -28, 3. Sainz -1:56, ...15. Prokop -17:56.

Motocykly: 1. Price (Austr./KTM) 2:37:32, 2. Goncalves (Portug./Honda) -3:51, 3. De Soultrait (Fr./Yamaha) -4:06, ...20. Klymčiw (ČR/Husqvarna) -12:41, 33. Pabiška -23:35, 58. Engel -40:17, 80. Lhotský (všichni ČR/KTM) -1:00:45, 81. Vlček (ČR/Husqvarna) -1:01:19.

Průběžné pořadí: 1. Price 3:07:17, 2. Goncalves -2:54, 3. Sunderland (Brit./KTM) -3:23, ...21. Klymčiw -13:57, 34. Pabiška -26:32, 59. Engel -46:49, 81. Lhotský -1:07:52, 82. Vlček -1:09:39.

Kamiony: 1. Van den Brink (Niz./Renault) 2:37:08, 2. Sotnikov (Rus./Kamaz) -2:03, 3. Versluis (Niz./MAN) -2:52, ...8. Kolomý -3:36, 11. Loprais (oba ČR/Tatra) -5:03, 13. Macík ml. (ČR/Liaz) -5:49.

Průběžné pořadí: 1. Van den Brink 3:07:33, 2. Sotnikov -3:09, 3. Kolomý -3:11, ...11. Loprais -5:09, 13. Macík ml. -8:12.

Čtyřkolky: 1. Copetti (Arg./Yamaha) 3:14:29, 2. Sanabria (Parag./Yamaha) -1:59, 3. Dutrie (Fr./Yamaha) -5:31, ...8. Kubiena (ČR/Ibos) -11:56, 14. Macháček -19:25, 25. Tůma (oba ČR/Yamaha) -54:45.

Průběžné pořadí: 1. Copetti 3:49:06, 2. Sanabria -1:54, 3. Medeiros (Braz./Yamaha) -4:20, ...7. Kubiena -12:53, 15. Macháček -21:10, 24. Tůma -1:02:54.