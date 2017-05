Olejová skvrna složila půlku závodníků, Kornfeil si pak dojel pro body

Za suverénním Španělem dojel s odstupem více než čtyř sekund na druhém místě krajan Aron Canet, na stupních vítězů je doplnil Ital Fabio Di Giannantonio. Kornfeil, jenž se dlouho držel ve skupině bojující o druhou příčku, nakonec ztratil kontakt a za Mirem zaostal o 7,5 sekundy.

"Do závodu jsme zvolili měkkou směs pneumatik, což se ukázalo jako skvělá volba. Takové dvě třetiny závodu jsem díky tomu dokázal jet stejné tempo jako čelo, což je super," pochvaloval si v tiskové zprávě český jezdec. "Posledních asi pět kol jsem zvažoval, jestli to poslat ještě dál, nebo dovézt body. Vzhledem k tomu, že ještě před pár hodinama jsem měl na kontě nulu, rozhodl jsem se pro bezpečnější variantu," dodal.

Závod na okruhu v Le Mans musel být zastaven ve druhém kole, poté co takřka polovina startovního pole vyletěla z trati v jedné ze zatáček na dlouhé olejové skvrně. Tu za sebou zanechal motocykl některého z jezdců poškozený při předchozí kolizi. Při ní skončil na zemi i Jakub Kornfeil.

Unbelievable scenes in #Moto3! Nearly half the field down in one turn!#FrenchGP pic.twitter.com/OneoWHKfce