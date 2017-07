Lacko přidal další triumf a vede ME tahačů už o 46 bodů

Adam Lacko vyhrál posledních pět pohárových závodů v mistrovství Evropy tahačů a po stoprocentní bilanci z třetího soutěžního víkendu na Nürburgringu vede šampionát už s náskokem 46 bodů. Český pilot týmu Buggyra na dva sobotní triumfy navázal vítězstvím v dnešní třetí pohárové jízdě, čtvrtou němečtí pořadatelé zrušili kvůli naftě na trati. David Vršecký při návratu do ME po téměř dvou letech získal osm bodů za páté místo ve třetí jízdě, v sobotu se do nejlepší desítky nedostal.

Lacko sérii neporazitelnosti zahájil dvěma triumfy v druhém soutěžním dnu v Misanu na konci května. Nyní v Německu přitom ani jednou nestartoval z první řady, ale skvěle se vypořádal s těžkými podmínkami, které ve třetím závodě umocnila znečištěná trať.

"Co na to říct. Začalo pršet v pravý moment. V půlce závodu jsem se trochu zapotil, protože na trať vytekl nějaký olej a začalo to strašně klouzat. Jinak ale paráda. Takový průběh jsem nečekal," řekl Lacko. Zkrácení programu litoval, ale rozhodnutí chápal. "Je to sice škoda, ale zdraví má přednost a nebylo bezpečné v těchto podmínkách závodit," dodal.

Také Vršecký nakonec po nepovedené sobotě odjížděl z Nürburgringu spokojený. "Mám radost, ale mohlo to být ještě lepší. Při souboji s Hahnem jsem chyboval a dostal se mimo trať. Nakonec, vyškrábat se z dvanáctého místa až na páté a ještě sebrat body Hahnovi i Halmové..., považuji svůj úkol za splněný," jmenoval Vršecký hlavní soupeře týmového kolegy v hodnocení ME.

Závod mistrovství Evropy tahačů na Nürburgringu (Německo):

Třetí závod: 1. Lacko (ČR/Buggyra) 28:49,684, 2. Kiss (Maď./Mercedes) -8,958, 3. Janiec (Fr./MAN) -12,583, ...5. Vršecký (ČR/Buggyra) -57,987.

Čtvrtý závod byl zrušen.

Průběžné pořadí ME: 1. Lacko 142, 2. Halmová (Něm./MAN) 96, 3. Hahn (Něm./Iveco) 95, ...12. Vršecký 8.