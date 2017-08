Kanoisti před domácím mistrovstvím světa: Chceme slyšet hymnu!

Světový šampionát doma po dlouhých 59 letech se české kanoistice trefil do parádního období. V Račicích už ve čtvrtek rozpálí svůj medailový útok tým plný hvězd v čele s kajakářem Josefem Dostálem a kanoistou Martinem Fuksou, kteří zvou fanoušky z plakátů. Cíle jsou hodny velkého týmu. „Určitě bychom rádi slyšeli hymnu, čtyři medaile by byly super,“ hlásí reprezentační šéftrenér Pavel Hottmar.

Česká esa si na startu šampionátu pohrávají se slovíčky. „Mám skromné cíle velkého člověka. Rád bych dvakrát vyhrál,“ zahlásil rozesmátý kajakář Josef Dostál.

„Moje skromné já mi nedovolí říct, že bych chtěl dvě zlaté medaile. Co mi dovolí, že mám na to získat dvě medaile,“ reagoval v podobném duchu kanoista Martin Fuksa.

Oba svorně povedou českou ofenzivu v Polabí. Národní tým se před lety znovu rovnal po konci kariéry dvojnásobného olympijského šampiona Martina Doktora. V pravý čas mu ale dorostla další silná generace, jejímiž oporami jsou bývalý mistr světa a olympijský stříbrný medailista Dostál, úřadující světový šampion na pětistovce Martin Fuksa nebo obnovený olympijský čtyřkajak, který se bez medaile z globální vrcholné akce vracel jen jednou za posledních sedm let.

„Máme v týmu opravdu velké borce, nemůžeme být zas tak skromní. Určitě bychom rádi slyšeli hymnu. Pět finálových umístění v olympijských disciplínách by bylo fajn, čtyři medaile by byly super,“ říká reprezentační šéftrenér Pavel Hottmar. „Přál bych si, aby co nejvíc našich posádek bojovalo v co nejužším kontaktu se světovou špičkou. Hlavně v olympijských disciplínách.“

Horkou letošní formu prokázal především kanoista Fuksa, který na jaře vyhrál pět závodů Světového poháru, na červencovém ME v Plovdivu získal už pátý titul v řadě na pětistovce a na kilometru prohrál jen s olympijským šampionem Sebastianem Brendelem.

„Víc lidí natáhneme, když máme šanci medaile získávat, než kdyby tu nikdo nebyl. To je samozřejmě jedině plus. Jsem hrozně rád, že patřím do skupiny s nejvyššími ambicemi,“ říká Fuksa, který bude v obou disciplínách patřit k favoritům.

Podobně je na tom Dostál, který letos už vyhrál dva závody Světového poháru na pětistovce. Evropský šampionát vynechal a formu připravuje právě do Račic, kde už tráví poslední dny před šampionátem.

„Nejvíc je blížící se šampionát znát na mezinárodních reprezentacích, kterých už je tu opravdu hodně. Na vodě se moc kvalitně trénovat nedá, protože tolik lidí dělá vlny, člověk musí vybírat místo na trénink,“ říká Dostál.

Zmodernizovaný račický areál už letos v květnu hostil mistrovství Evropy ve veslování a šampionát měl díky lepším podmínkám pro závodníky i nadšený divácký zájem velký úspěch. A kanoisté věří, že i oni se budou koupat v přízni fanoušků. Lístky lze stále kupovat na oficiálním webu šampionátu nebo přímo na stránkách prodejce Ticketstream.

„Že jsme doma, pro nás může být spíš výhoda. Máme ubytování přímo na závodišti, odpadne stres s dojížděním. Můžeme být do poslední chvíle na pokoji, všechno v Račicicích známe,“ pochvaluje si Daniel Havel, který se čtyřkajakem vozil medaile na bývalé olympijské trati 1000 metrů a je i v nové posádce na 500 metrů. Ta má letos už dva bronzy ze závodů Světového poháru.

„Může to hrát roli. Trénujeme tu přes sezonu, známe každý kámen, každou bójku,“ přidává se háček čtyřkajaku na 500 metrů Jakub Špicar.

Předehrou šampionátu bude dnešní začátek soutěží parakanoistů, na který je vstup volný. Hlavní závody se rozjíždějí ve čtvrtek, v sobotu a v neděli se pojede o medaile. A na tribunách zřejmě zase budou vlát desítky českých vlajek.

„Atmosféra určitě je trošku nebezpečná,“ připouští Hottmar. „Většina našich borců už je hodně zkušených, věřím, že podporu domácích fanoušků využijí ve svůj prospěch.“