Štěstí ve fotofiniši! Kanoistkám pomohl mrtvý závod do finále

Štěstí přinesl první den domácího světového šampionátu v Račicích kanoistkám Jana Ježové a Lence Součkové. Český debl skončil v semifinále pětistovky na tisícinu stejně jako brazilská loď na třetím místě, hranici pro postup do finále. Nakonec do boje o medaile prošly obě lodě.

Zvládly to? Lidské oko to jen těžko mohlo posoudit. Jisté bylo, že Jana Ježová a Lenka Součková do posledních momentů semifinálové jízdy deblkajaků na 500 metrů bojovaly.

„Já jsem doufala, že vedle nás jsou jenom dvě lodě, bohužel tam byly tři. Až v cíli jsem se dozvěděla, že jsme tam těsně s nimi,“ řekla Součková.

A pak se Češky s Brazilkami Andreou de Oliveiraovou a Angelou da Silvaovou upínaly k informacím na velké obrazovce. Když se Ježová se Součkovou vydrápaly na molo, na světelné tabuli u jejich jmen stála čtyřka, což by znamenalo vyřazení.

„Bylo tam napsané čtvrté místo, ale říkala jsem si, že budu ležet na platě do té doby, než se to nepotvrdí,“ líčila Ježová.

Za chvíli už vyšla schody do mixzony a naděje rostla.

„Ono to vypadá, že jsme obě dvě lodi na třetím místě a máme stejně čas,“ líčila Ježová. „Na tom zlomovém umístění, kdy se rozhoduje o tom, kdo jde do finále, jsme to nikdy nezažily. Je to raritní siutace.“

Fotofiniš naznačil, že šlo o mrtvý závod a rozhodčí to nakonec po dlouhém zkoumání potvrdili. Češky i Brazilky skončily třetí a braly tak společně postup do finále.

„Super! Paráda! Dopadlo to dobře…“ překřikovaly se šťastné finalistky.

Na startu tak v sobotním finále bude deset lodí místo tradičních devíti.

„Pojede se v desáté dráze, kde není startovací blok, takže tam bude držet blok rozhodčí,“ vysvětlila media manažerka českého týmu Barbora Žehanová.

Pro české závodnice je účast ve finále splněným cílem.

„Měly jsme highlight téhle sezony velké finále na deblu urvat,“ radovala se Ježová.