Kdo vládne světovým bazénům? Světoví rekordmani soupeří v exkluzivním videu

Na neuvěřitelném videu jsou dohromady sestříhány záběry ze tří ikonických závodů plavecké historie, na nichž legendy Michael Phelps (USA), Michael Gross (Německo) a Mark Spitz (USA) překonaly světové rekordy na 100 metrů motýlek na olympijských hrách v Londýně (2012), Los Angeles (1984) a Berlíně (1972). Diváci tak díky technologii Eurosportu poprvé uvidí soupeřit tyto legendy v jednom bazénu.

Phelps rychle prokáže, že je nejrychlejším plavcem olympijské historie a už od startu se vzdaluje oběma bývalým držitelům světových rekordů. Phelps končí závod v olympijském rekordu 50:58, Gross dohmátne o 2,5 sekundy později a Spitz má ztrátu 3,19 sekund, což dokazuje, že Phelps je doslova mužem zrozeným pro vodu.

Epizodu bude Eurosport vysílat od pondělí 24. července a představí ji i na digitálních a sociálních platformách.

Vydání „Závodu legend“ se shoduje se začátkem vysílání Eurosportu z plaveckých soutěží na MS v plaveckých sportech v Budapešti. Eurosport a Eurosport Player představí divákům všechny živé akce z bazénu.

Generální ředitel Eurosportu Peter Hutton: „Time Machine dává fanouškům příležitost vidět ikonické výkony historie sportu v naprostu novém duchu a ukazuje, jak se olympijské sporty a závodníci vyvíjeli v průběhu desítek let. Poprvé máme možnost takovým způsobem sledovat v reálném čase schopnosti Phelpse v bazénu – je neuvěřitelné, jaký impozantní náskok si vypracoval v prvních 25 metrech! Těšíme se na to, zda se na probíhajícím mistrovství světa v plavání objeví budoucí plavecká legenda, která by byla schopna postavit se Phelpsovi.“

Závod mezi Phelpsem, Grossem a Spitzem můžete vidět zde:

