Hermannová se Slukovou padly v semifinále. V Riu budou hrát o bronz

"Jsme rády, že je vidět, že se nám investice do dlouhé a finančně náročné přípravy a kempů vyplatila. Je vždycky fajn po dlouhé herní pauze začít dobrým výsledkem, člověka to nakopne do další práce," uvedla Nausch Sluková pro ČTK a dodala: "Ze semíčka máme obrovskou radost a popereme se o medaile."

Sedmé nasazené Hermannová se Slukovou oplatily brazilským soupeřkám osmifinálovou prohru z úvodního turnaje sezony ve Fort Lauderdale, kde Alvesové s Maestriniovou podlehly v rozhodujícím setu 14:16. V Riu získaly obě sady poměrem 21:17. "Pořadatelé nestačily sušit míče, takže se hrálo spíš s medicinbalem," uvedla Nausch Sluková v narážce na páteční deštivé počasí.

V utkání s Laboureurovou a Sudeovou, třetím párem z Fort Lauderdale, Češky vyhrály první set 21:16. V prostřední části druhého udělaly pár chyb v útoku a po výsledku 19:21 poprvé v turnaji o sadu přišly. Vyrovnaný tie-breaku Hermannová s Nausch Slukovou rozhodly sérií pěti míčů v řadě od stavu 7:8 a posléze proměnily třetí mečbol. "Zahrály jsme dobře takticky a v obraně," uvedly české hráčky.

Proti Kanaďankám je čekaly vysoké bloky skoro dvoumetrové Pavanové. "A za ní motorová myška," řekla Nausch Sluková o Humanaové-Paredesové, která je o 20 cm menší než Pavanová. "Budeme se muset popasovat s tím agresivním blokem a dobře podávat, abychom je trošku na útoku rozhodily."

V utkání v obou setech vždy neúspěšně dotahovaly náskok Kanaďanek. První set ztratily 19:21 a stejným poměrem prohrály i druhou sadu.

Dosud největším úspěchem Hermannové s Nausch Slukovou, které spolu hrají od srpna 2015, byla na Světovém okruhu výhra v Antalyi, kde se hrál turnaj nižší kategorie Open. Postup do boje o třetí místo v Riu je pro loňské vicemistryně Evropy nejlepším výsledkem v kariéře na této úrovni akce Světového okruhu.

Turnaj Světového okruhu v plážovém volejbalu v Riu de Janeiro:

Ženy - 2. kolo:

Hermannová, Nausch Sluková (ČR) - Alvesová, Maestriniová (Braz.) 2:0 (17, 17).

Čtvrtfinále:

Hermannová, Nausch Sluková - Laboureurová, Sudeová (Něm.) 2:1 (16, -19, 9).

Semifinále:

Pavanová, Humanaová-Paredesová (Kan.) - Hermannová, Nausch Sluková 2:0 (19, 19).