Volejbalové derby. Na krev nebude, jsme nekontaktní sport, říká Janouch

Pořádně zostra se českým volejbalistům rozjede mistrovství Evropy v polském Štětíně. Hned na úvod se v pátek (17.30) střetnou se Slovenskem. A půjde o hodně. „Bude to klíčový zápas ve skupině, protože papírový favorit je Itálie a Německo je kousek za ní,“ říká český kapitán Jakub Janouch. „A my se pobijeme o postupové místo se Slovákama. Hned v prvním zápase.“

Jak velká je mezi Českem a Slovenskem ve volejbale rivalita?

„Určitá rivalita tam je. Není to nic speciálního, ale je cítit. Máme společnou řeč, spousta slovenských kluků hraje v Česku, známe se a máme proti sobě odehraných pár zápasů. Může to být speciální.“

Na krev to mezi vámi není?

„To ne, volejbal je nekontaktní sport, takže na krev to není.“ (zasměje se)

Vždycky to tak bylo?

„Já osobně nic nezažil, ale slyšel jsem o situacích, kdy ke kontaktu došlo. Ale to jen fakt výjimečně...“

V hokeji často slovenští reprezentanti „dojížděli“ na přehnané emoce. Co ve volejbale? Může to hrát na některé straně roli?

„V našem týmu jsou hráči, co jsou poprvé na mistrovství Evropy. Víc než polovina. Takže se musíme soustředit na svoji hru, na svoje hlavy. Abychom byli připravení a zbytečně jsme nebláznili. Nervozita, ta zdravá, k tomu patří. Ale vše ostatní musí jít stranou.“

Jak se vám líbí štětínská aréna?

„Je výborná, nově postavená, nemá ani pět let. Polsko je volejbalový národ, těžko by se tady našlo něco, co by nám nevyhovovalo. Slyšel jsem, že už pět tisíc lístků na náš první zápas prodali, tak věřím, že ty lidi přijdou. Ať už budou fandit nám, nebo Slovákům, to je jedno. Hlavně, aby byla atmosféra. To se pak každému hraje lépe, než před poloprázdnou halou.“