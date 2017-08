Na Francii! Není kam couvat, musíme vytáhnout trumfy, burcuje Nekola

Byť to zní po prohře 0:3 zvláštně, předvedli jste proti Itálii nejlepší výkon na turnaji?

„Hráli jsme velice dobře, s minimem chyb, dostatečně na servisu a v obraně jsme vyčapali spoustu balonů. Kluci si minimálně jeden set za bojovnost zasloužili. Bohužel Italové byli důraznější v koncovkách na servisu. V důležitý moment na setbol vytáhli dobrý servis a ubránili nás. Tohle rozhodlo a v tom byli lepší.“

Ve druhém setu předvedl Giannelli na servisu osmibodovou sérii. Otočil tím výsledek?

„Jednoznačně. Byli jsme tam lepší, vedli jsme o čtyři a najednou jsme o čtyři prohrávali. To byl těžký knock-out pro nás v tom momentu. Ale zase jsme se zvedli a dokázali jsme až do konce setu ztrátu stáhnout a bojovali jsme o vítězství v setu. Kluci zase ukázali morálku a velkou bojovnost.“

Co říkáte na osmifinálového soupeře, za něhož hraje i hvězdný Ngapeth?

„Je to hvězda světového volejbalu, jeden z nejlepších současných volejbalistů. Pro nás to bude velká výzva! A myslím, že je jen dobře, že hrajeme proti velkému soupeři. Stejně jako proti Itálii. Kluci hráli výborně ve všech směrech. Co jsme si řekli na poradě, dodržovali. Zaslouženě jsme Italy v základní sestavě dotlačili k maximálnímu výkonu a oni museli jít třikrát do koncovek.“

Je to pro sebevědomí týmu dobře?

„Jednoznačně jsme si dokázali, že volejbal hrát umíme. Věřím, že tohle klukům v hlavách zůstane na středeční zápas.“

Na něj se přesunujete do Katovic, zatímco Francouzi už tam hráli základní skupinu. Je to komplikace?

„Je to fakt, který musíme vzít, s tím se nedá nic dělat. Věděli jsme o tom od začátku, pro nás by to neměl být problém. O půl šesté ráno máme odjezd z hotelu, letíme speciálem. Alespoň tam budeme brzy, dáme si oběd, odpočineme a večer si můžeme zatrénovat. Věřím, že to bude v pohodě.“