Mach po volejbalové pohádce: Mít takový zářez na pažbě je hodně dobré!

Dá se pro vaše vítězství nad Francií použít slovo senzace?

„Může se to tak říct. Každopádně jsme si věřili, protože bez toho bychom sem nemuseli ani jezdil. Hráli jsme dohromady jako tým a hlavně hodně agresivně v útoku, protože to jinak nešlo. Měli jsme i dobrý servis a hlavně se nám povedlo vyvarovat újezdům na našem příjmu. Musím moc kluky pochválit, jak to odpřihrávali. Díky tomu jsme neměli takové problémy v útoku.“

Francouzi poprvé do základu nasadili hvězdného Ngapetha, byli jste na něj připravení? Drtivá většina servisů mířila v prvním setu právě na něj...

„Abych pravdu řekl, na něj jsme se nepřipravovali, protože měl být trošku zraněný. Moc jsme s ním nepočítali. Ale musím říct, že když už byl na hřišti, tak nám moc pomohl. Jsme rádi, že hrál. Okamžitě jsme se zaměřili na něj a snažili se z toho vytěžit co nejvíc.“

Když se podaří takového hráče zablokovat, nebo jej překvapit podáním, zvedá to mladému týmu sebevědomí?

„To je pravda. Je trošku ikona, je dost omílaný, hvězda italské ligy. Mít toho kluka jako zářez na pažbě je hodně dobré.“

I vám se povedla řada slušných bloků...

„Už jsem si říkal, buďto si zablokuju záda, nebo konečně už nějaký míč! Povedlo se naštěstí to druhé.“

Jak těžké bylo zvládnout situaci za stavu 1:1 na sety?

„Já si pořád nemůžu zvyknout na desetiminutové přestávky po druhém setu. Ale zatím nám to vychází, že když odcházíme do šaten za stavu 1:1, pak dva sety neprohrajeme. Jenom doufám, že se nám bude dařit i dál.“

Ve čtvrtfinále čeká Německo, se kterým jste ve skupině prohráli 0:3. Máte mu co vracet?

„Byl to nejméně povedený zápas ve skupině ve Štětíně. Bylo by fajn je zaskočit. Už jsme s nimi hráli, nebudeme z toho překvapení. Rád bych, aby se potvrdilo, že se nedá prohrát s jedním soupeřem dvakrát na jednom turnaji. Byl bych moc rád, kdyby se to podařilo. A minimálně jsme si ten sport užili jako dneska.“