Za blbost se platí, hlásila Koukalová. V medaili už po úletu nevěřila

„Prostě jsem byla nervózní,“ přiznala Koukalová a pak popsala, co se na první střelbě vlastně stalo: „Natřikrát mi nevystřelil náboj, jednou jsem si ho skřípla, podruhý vyhodila a potřetí jsem si nedocvakla zásobník, takže rána, kterou jsem mířila na terč, vůbec nevystřelila.“

Navíc následovala dvě trestná kola za dvě chyby, které rozhozená Koukalová udělala. „Po tomhle incidentu jsem se rozloučila s jakoukoliv nadějí na medaili,“ komentovala pak nabranou ztrátu 40 vteřin. „Že se pak povedlo udělat takový comeback, z toho jsem hrozně překvapená,“ dodala česká bojovnice.

„Na druhou stranu mě to hrozně mrzí, protože dneska to bylo hrozně blízko, protože běžecky jsem se cítila poměrně dobře, i když to na konci nevypadalo. Byla to taková vyhozená šance,“ posteskla si nyní už dvojnásobná medailistka ze šampionátu v Hochfilzenu.

