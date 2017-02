Zásek Koukalové? Hrozné. Nevěděli jsme, co se děje, žasli trenéři

PŘÍMO Z RAKOUSKA | Z jízdy ve zlatém kočáru byla najednou noční můra. Biatlonistka Gabriela Koukalová přijela na první střelbu ve stíhačce na mistrovství světa ve skvělé pozici, kvůli problémům se zbraní se ale zdržela dlouhé desítky sekund a musela na dvě trestná kola. „Ta první střelba byla hrozná. To je věc, která se nestává často,“ povzdechl si šéftrenér Ondřej Rybář.

Trenéři na střelnici nemohli nic, než se jen dívat, jak sekundy a trestná kola hrozivě naskakují.

„Vybrala si vše co mohla, nejen dobíjení, zaseklý náboj,“ vysvětloval Rybář. „Nemyslím, že by panikařila, ale jedna rána podle mě jí vyšla, kam nechtěla. Vrátila se do závodu dalšími položkami, poslední zvládla výborně.“

V prvních chvílích ale nikomu z trenérského týmu nebylo veselo. Kromě toho, že zdržení Gabriely Koukalové naskakovalo, nikdo pořádně netušil, co se vlastně děje.

„Dneska nás Gábina zase trošku zaskočila hned na první položce. Nevěděli jsme, co se dělo,“ líčil pro Českou televizi trenér ženského týmu Zdeněk Vítek. „Byl tam nějaký zásek. Později jsme zanalyzovali, že tam byl asi zásek náboje a ještě vyhozený plný náboj.“

Trenéři na střelnici většinou hlídají, kam padají rány, aby pak závodníkům mohli poradit, jak upravit mířidla.

„Je těžké najít, co je za problém. Není moc prostoru koukat, co závodník dělá. Jsme tu ve dvou, jede více závodnic,“ vysvětluje Rybář. „Když dlouho koukám a vidím, že rána nevyjde, tak je těžké se dobrat, co se stalo.“

Koukalová podobný problém zažila před třemi lety v Anterselvě. Nejdřív se jí zlomil závěr na malorážce a nakonec ji kvůli nesprávné manipulaci se zbraní diskvalifikovali.

„Že se zasekne náboj, to se stává, není to nic neobvyklého. Ale problém byl, že jí vyskočil náboj plný a tam je to dobíjení,“ vysvětluje Rybář. „Kór, když jede z prvního místa. Nepřišlo mi, že zmatkovala, ale divil jsem se, proč tak dlouho nestřílí.“

Koukalová připustila, že se po první střelbě už loučila s medailí. Nakonec ale po heroickém výkonu vybojovala bronz.

„To jen podtrhuje slova, že je to zralá závodnice a po takové položce nehodí flintu do žita. Stálo ji spoustu sil dojet si tu skupinu zpátky, ty jí možná chyběly v tom finišovém kole,“ komentuje Rybář marný boj o stříbro s Běloruskou Domračevovou. „Bere další medaili a musíme být za ní hrozně rádi. Je to druhá medaile z druhého individuálního závodu a je to ohromný úspěch.“

