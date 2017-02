Moravec líbal svaly jako Lavický. Titul je titul, řekl o stříbru

Před mistrovstvím světa biatlonistů by asi nevěřil, že bude v koutku duše smutný ze stříbrné medaile. Ale zlato bylo pro Ondřeje Moravce tak blízko... Když projížděl cílem vytrvalostního závodu na 20 km, předvedl radostné gesto a políbil biceps pravé ruky podobně jako Gabriela Koukalová při přebírání medaile. Pravou inspirací mu však byla postava fotbalisty Juliuse Lavického ze seriálu Vyšehrad. Až do konce mohl věřit v triumf, Američan Lowell Bailey ale udržel těsný náskok a odsunul českého bojovníka na stříbrnou pozici. „Titul je prostě titul,“ posteskl si v rozhovoru pro Českou televizi, ale zároveň neskrýval svou radost z medaile.

„Ze začátku jsem byl klidný, ke konci se nervozita stupňovala, pak už se skoro podlamovala kolena,“ popsal pro ČT sport za všechny náladu v cíli trenér mužského biatlonového týmu Michael Málek. Naděje na zlato svitla ve chvíli, kdy Bailey, jeden z posledních závodníků na trati, ztratil svůj náskok a na mezičase 1,1 km před cílem vedl už o pouhou desetinu vteřiny.

„Samozřejmě to vypadalo nadějně, ale Lowell měl štěstí, že se furt přetahoval s Rusem, který ho trochu popotáhl. Druhé místo taky paráda, Ondra nemohl udělat nic líp,“ měl ale jasno Málek.

Ve schizofrenní situaci byl v cíli i sám Moravec. „Nechtěl jsem slavit naplno, věděl jsem, že Johanes ještě jede,“ popisoval. Nakonec to nebyl Nor, kdo ho sešoupl ze zlatého stupínku. „Bylo to možná trošku předčasný,“ posteskl si na konto oslavných gest.

Před poslední střelbou, kdy bylo jasné, že bezchybná položka ho posune k medaili, si prý neříkal prakticky nic. „Konečně jsem byl zpátky, jak jsem uměl dřív - při stojácích absolutně na nic nemyslet. Jsem strašně rád, že se mi to povedlo. Na nic jsem nemyslel, střílel jsem to bez stresu,“ těšilo Moravce.

Když v cíli sledoval vývoj na trati, už prý nervy měl. „Poslední kolo to bylo nahoru, dolů. Chvíli to vypadalo, že to vyjde. Na konci to bohužel nedopadlo. Ale je to tak, jak to je. Furt jsem strašně spokojený,“ prohlásil. „Dvě pátá místa, stříbro, stále je před námi jeden závod. Tam to ale asi bude těžší vyhrát,“ vyhlížel už Moravec i závěrečnou patnáctku s hromadným startem.

Stříbrný medailista se prý v závodě necítil ideálně. „Dneska to úplně nebylo ono, to mě trošku mrzí, protože dovolím si říct, že v předchozích závodech bych si s tím poradil daleko líp. Bohužel, každý den je úplně jiný. Dneska to bohužel nestačilo, bylo to o kousek míň,“ dodal Moravec v televizním rozhovoru.