Koukalová zkusila trať pro olympiádu: Kolikrát mi přišlo, že lyžuju poprvé

Trojnásobná medailistka z nedávného mistrovství světa Koukalová minula vleže třetí ránu a vstoje první. Na trati předvedla dvanáctý běžecký čas. "I když to nebyla bedna nebo umístění do desítky, tak i tak jsem ráda, že jsem tady a mohla jsem si vyzkoušet, co mě za ten rok čeká," uvedla Koukalová pro Radiožurnál.

Profil trati označila za náročný. "Možná těžší než v Oberhofu," porovnala Koukalová s německým střediskem. Před závodem navíc nasněžilo a podmínky byly o to obtížnější. "Nová vrstva sněhu se nestihla promíchat s podkladem a trať byla hodně umydlená. Kolikrát jsem si připadala, že lyžuju poprvé, protože trefit třeba stopu z kopce bylo náročný. Navíc byla rozbruslená, takže jsem měla co dělat, abych neupadla."

O pět míst výše skončila Eva Puskarčíková, která na střelnici ani jednou nezaváhala. Ani ona neměla z prvního korejského závodu moc pozitivní pocity. "Popravdě mi to na trati moc nechutnalo a jsem ráda, že jsem aspoň pohlídala střelbu. Když to neběhá, tak to aspoň musí střílet," řekla Puskarčíková. "Tratě jsou dost náročné, dost kopcovaté a budou zde vidět daleko víc běžecké rozdíly. Rychlejší běžkyně si dokážou udělat náskok," hodnotila Puskarčíková.

SP v biatlonu v Pchjongčchangu (Korea):

Ženy - sprint (7,5 km): 1. Dahlmeierová (Něm.) 20:43,7 (0), 2. Eckhoffová (Nor.) -8,4 (0), 3. Chevalierová (Fr.) -41,6 (0), 4. Mäkärainenová (Fin.) -58,7 (2), 5. Dunkleeová (USA) -59,7 (1), 6. Džymová (Ukr.) -1:01,0 (0), 7. Hildebrandová (Něm.) -1:04,6 (1), 8. Bescondová (Fr.) -1:16,1 (1) a Brorssonová (Švéd.) -1:16,1 (0), 10. Braisazová (Fr.) -1:16,4 (2), ...16. Puskarčíková -1:28,5 (0), 21. Koukalová -1:43,4 (2), 53. Vítková -2:40,0 (2), 61. Jislová -2:53,8 (2), 73. Charvátová (všechny ČR) -3:27,0 (5).

Průběžné pořadí SP (po 20 z 26 závodů): 1. Dahlmeierová 963, 2. Koukalová 877, 3. Mäkäräinenová 819, 4. Dorinová Habertová (Fr.) 711, 5. Wiererová (It.) 604, 6. Chevalierová 550, ...10. Puskarčíková 490, 25. Vítková 249, 53. Charvátová 77, 86. Davidová 13.