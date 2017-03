Přelomová sezona. Teď chci zlepšit střelbu, slibuje Václavík

PŘÍMO Z NORSKA | Uzavírá konec důležité sezony. První, v níž objel takřka celý Světový pohár a dosáhl zde i na první body. „Byť mě do budoucna čeká co zlepšovat,“ chápe talentovaný biatlonista Adam Václavík před pátečními sprinty na SP v Oslu. Sám je zvědavý, jak zde v těžkých sněhových podmínkách udrží rychlost svého běhu, avšak pokusí se opět atakovat body.

S posledním podnikem SP na všechny padá únava, jak je to u vás?

„Jo, sezona je dlouhá a myslím, že se každý těší na konec. Rád bych to tu tedy ukončil se ctí a pak už zasloužený odpočinek.“

Co to znamená se ctí?

„Pro mě se ctí bude, když dojedu na bodech. Určitě bych rád zlepšil střelbu, a kdyby to v posledním závodě vyšlo, může to do další přípravy jen pomoct.“

V jakém stavu je tedy vaše tělo?

„Schody jsem za vámi vyšel, ale je znát, že těch závodů bylo hodně. Navíc tady nám podmínky zatím moc nepřály. Poslední dva dny byly o měkké trati a tréninky byly náročné. Necháme se překvapit. Poslední dobou už sám nedokážu odhadnout, jak na tom tělo je. V závodě se ukáže.“

Jaké tedy byly doposud podmínky při tréninku?

„Třeba ve středu to bylo strašný. Bořili jsme se ve dvaceti centimetrech sněhu, to se skoro nedalo lyžovat. Ve čtvrtek to bylo lepší, ale taky žádná sláva. Měli by to posolit, takže by se to mohlo do závodů zpevnit a snad to bude výrazně lepší. Uvidíme, přes noc má mrznout, snad se ten sníh spojí. Doteď to byla jarní lyžovačka. Člověk v tom mohl plavat než lyžovat.“

Na to, jaký je tedy Holmenkollen grál lyžování…

„Překvapilo mě to. Sami říkají, že umí připravit tratě a zatím to tomu ani zdaleka neodpovídá. Jsem zvědavý, jestli to bude v pátek takový skok, ale obávám se, že to nebude o moc lepší.“

Pojďme nicméně k vám. Kdybyste měl hodnotit tuhle svou sezonu, byla pro vás přelomová, tím, že jste odjel prakticky celý SP?

„Musím říct, že to bylo určitě tvrdší. Oproti loňsku jsem jel více závodů, ale bylo znát, že jsem nejel všechny štafety, masáky, což oproti klukům dělá hodně. Jsem tedy unavený, ale že bych cítil, nějak vypráskaný, to říct nemůžu. Přelomová však byla, že jsem kromě Nového Města objel vše a dokázal bodovat. Zajel jsem také výsledek v top 20 a byl na chvíli v kontaktu s užší špičkou. To byl oproti loňsku posun.“

A u čeho si třeba řeknete: Jo, tak to byla pro mě lekce…

„Musím říct, že každý závod je pro mě lekce a zkušenost. Když to ale vezmu od našich kluků, tak třeba Ondra je hodně inspirativní. Ať už jde o denní režim, regeneraci, plánování času, trénink, koncentraci… to jsou věci, na kterých člověk musí pracovat, aby se udržel se špičkou a předvedl hezké výsledky.“

V čem tedy nyní hlavně zapracovat, aby k rychlému běhu přišla i přesnější střelba?

„Tam bude největší práce hlava. Já třeba v tréninku nemám problém, a kdybych věděl, že jsem střelecké poleno a nejde to, tak řeknu: Jo, nebylo mi dáno. Ale myslím, že tu techniku střelby mám zvládnutou, jen to nedokážu přenést a v hlavě si na sebe vytvořím tlak, který neunesu. Druhá věc je to pak spojit s během. Třeba těm lepším běžcům, jako je Kaisa, se stane, že jim odejde střelba. Jet tedy důležité najít si rozmezí mezi tempem a příjezdem na střelnici, aby byl člověk schopný to ukočírovat. Někdy je tam tlak, že ví, jak je na tom dobře běžecky a stačí se jen trefit, ale to většinou nevyjde. Musím se s tím naučit pracovat. U mě je ale střelba z 90% hlava.“

A je to pro vás lepší než být pomalejší běžec?

„Ano, kdybych si měl vybrat, jestli chci pomaleji běhat nebo lépe střílet, tak si vyberu rychlý běh. Na tom jsem si vždy zakládal, což bylo možná někdy špatně, že jsem malinko odsouval střelbu na druhou kolej a v téhle kategorii není prostor na chyby, teda pokud nejste Fourcade. Jsem rád, že po té fyzické stránce jsem na slušné úrovni. Chce to ještě skloubit s tou střelbou.“

Takže lepší příklad Eberharda než Skardinové?

„Mě to říkal ´Fischerák´ co je tu z vedení, že ve mně vidí do budoucna druhého Eberharda, který běhá nejrychleji a sem tam se trefí. Tak uvidíme… Chtěl bych ale, kdyby ta střelba neměla tolik jít, tak se dostat alespoň na takovou úroveň, že i s horší střelbou budu jezdit do dvacítky a být na tom běžecky, že bych byl to schopný smazat. To jsou ale plány. Uvidíme, jak to vyjde.“