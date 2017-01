Trojitý axel bude do měsíce, donutil Verner slíbit mladíka Bělohradského

Do měsíce musí zvládnout trojitého axela. Jiří Bělohradský (18) sice na mistrovství Evropy v krasobruslení v Ostravě nezklamal, ale od svých trenérů Vlasty Kopřivové a Tomáše Vernera dostal jasný úkol. „Mysleli jsme, že trojitý axel bude už letos, ale chce to ještě kousek,“ říká Kopřivová. A Tomáš Verner, mistr Evropy z roku 2008, ji hned doplnil. „Bohužel do toho přišlo zranění. Ale on ví moc dobře, že přes axela nejede vlak. Že jo, Jiříku?“