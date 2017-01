Březina nezvládl volnou jízdu, v Ostravě získal pátý titul Fernández

Úřadující světový šampion Fernández obdržel i přes pád a několik dalších chyb ve volné jízdě celkem 294,84 bodu a druhého Maxima Kovtuna z Ruska porazil o 28,04 bodu. Bronz získal další Rus Michail Koljada.

Pětadvacetiletý Fernández měl již po krátkém programu desetibodový náskok a ve volné jízdě ho ještě navýšil. A to i přesto, že nepodal svůj nejlepší výkon.

Upadl po čtverném salchowu a poté si ještě dvakrát po dopadu sáhl rukou na led. Ani tak soupeři neměli šanci se mu přiblížit. "Bolí mě všechno, hlavně zadek," pousmál se Fernández v rozhovoru s moderátorem v hale.

Ještě hůř se vedlo Březinovi. Už po prvním skoku, čtverném salchowu, si sáhl rukou na led a poté se problémy kumulovaly. Dvakrát upadl a prakticky jen jeden z plánovaných skoků zvládl na sto procent.

"Nervózní jsem nebyl. Volnou jsem začal dobře, ten čtverák nebyl až tak velká chyba. Jen ruka na zemi, což je jen tak minus jedna od rozhodčích. To nebyl až tak velký problém. Ale potom přišla protočka u axela a takový trochu blbý pád u kombinace, kde jsem si nepohlídal výjezd. Asi jsem fakt neměl den. Nevím, co na tu jízdu říct. Prostě nevyšla," uvedl Březina po druhém nejhorším výsledku na kontinentálním šampionátu v kariéře. Hůře dopadl jen při debutu na ME v roce 2008, kdy skončil šestnáctý.

Bronzový medailista z roku 2013 nakonec zajel až třináctou volnou jízdu, propadl se do druhé desítky a Česká republika bude mít na příštím ME v soutěži mužů jen jedno účastnické místo.

Osmnáctiletý Bělohradský udržel ve volné jízdě postavení z krátkého programu a stejně jako na loňském ME v Bratislavě skončil dvacátý. "S ohledem na to, co má Jirka za sebou, jsme spokojeni. Měl jedno zranění, pak další a několikatýdenní pauzu. Zvládl to na jedničku," řekl Tomáš Verner, který úřadujícího českého šampiona společně s Vlastou Kopřivovou trénuje.

Bělohradský měl natržený sval, ale přesto musel v prosinci startovat na domácím mistrovství, aby se kvalifikoval na ME. V Ostravě dnes zaváhal hned při úvodní kombinaci, chybějící dvojitý toeloop ale zařadil později. V závěru při krokové pasáži upadl.

Trojitý axel bude do měsíce, donutil Verner slíbit mladíka Bělohradského

V tanečních párech brali zlato Francouzi

Mistry Evropy v tanečních párech se dnes v Ostravě stali francouzští krasobruslaři Gabriella Papadakisová a Guillaume Cizeron, kteří tak navázali na své triumfy z předešlých dvou let. Aktuálně nejlepší světový pár sice vstoupil do volných tanců ze třetího místa, ale s minimální ztrátou.

Druhé Annu Cappelliniovou a Lucu Lanotteho z Itálie nakonec vítězové porazili o tři body. Bronz získali Rusové Jekatěrina Bobrovová a Dmitrij Solovjov.

V nejlepší výchozí pozici nakonec do dnešní části závodu vstoupili Bobrovová a Solovjov, neboť technický a rozhodcovský panel Mezinárodní bruslařské unie dodatečně odečetl Cappelliniové a Lanottemu bod za zařazení nadbytečného prvku do jízdy.

Ve volných tancích se ale pořadí na medailových pozicích změnilo. Papadakisová a Cizeron, kteří program uzavírali, předvedli nejlepší výkon, a přestože lehce zaostali za osobním rekordem, prodloužili éru svého kralování.

"Jsme rádi, že jsme předvedli výkon jako na tréninku. Byla to neuvěřitelná jízda a cítili jsme velkou podporu od diváků. Věděli jsme, že nemůžeme prohrát," uvedl Cizeron.

Skutečnost, že do volných tanců nastupovali ze třetího místa, brali jako výzvu. "Musíme být připraveni vypořádat se s každou pozicí. Celou kariéru se to učíme. Není to jednoduché, ale jsme rádi, že jsme byli schopni překonat všechny obtíže a dát do jízdy tolik emocí," dodal dvaadvacetiletý Francouz.

Český taneční pár Nicole Kuzmichová, Alexandr Sinicyn obsadil ve čtvrtečním krátkém programu 26. místo a do druhé části soutěže nepostoupil.

Mistrovství Evropy v krasobruslení v Ostravě:

Muži:

1. Fernández (Šp.) 294,84, 2. Kovtun 266,80, 3. Koljada (oba Rus.) 250,18, 4. Hendrickx (Belg.) 242,56, 5. Byčenko (Izr.) 239,24, 6. Kvitelašvili (Gruz.) 238,20, ...12. Březina 215,52, 20. Bělohradský (oba ČR) 181,62.

Taneční páry:

1. Papadakisová, Cizeron (Fr.) 189,67, 2. Cappelliniová, Lanotte (It.) 186,64, 3. Bobrovová, Solovjov (Rus.) 186,56, 4. Tobiasová, Tkačenko (Izr.) 169,29, 5. Stěpanovová, Bukin (Rus.) 166,93, 6. Guignardová, Fabbri (It.) 163,68, ...26. Kuzmichová, Sinicyn (ČR) 47,16 - nepostoupili do volného tance.