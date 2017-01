Březinu rozhodilo něco mezi ním a diváky: Schlamstla mě černá díra

Sny zůstanou. Výstižná melodie z filmu Tenkrát na západě, kterou v české verzi fenomenálně nazpívala ostravská zpěvačka Věra Špinarová, provázela Michala Březinu ve volné jízdě na domácím mistrovství Evropy. Pokazil ji, z osmého místa padl na dvanácté a dál tak sní o velkém návratu mezi absolutní elitu. „Z tohoto se budu možná vzpamatovávat déle, než z loňské Bratislavy. Tam jsem věděl, že jsem přijel a neměl to natrénováno. Tady jsem natrénováno měl! O to mě to víc mrzí,“ hlesl mezi novináři.

Co se vám teď honí hlavou?

„Teď nechci brusle vůbec ani vidět! Ale jinak dobrý.“

V čem byl problém?

„V ničem, problém byl v tom, že jsem asi neměl den. Na tréninku všechno šlo. Jak před kraťasem, tak před volnou. Neměl jsem problémy vůbec s ničím. Za poslední tři týdny přípravy byla tohle moje nejhorší jízda, kterou jsem zajel. Asi jsme to blbě načasovali.“

Před šampionátem jste říkal, že vaše prosincové zranění a vykloubené rameno nemělo vliv. Přesto, neodrazilo se to teď na mistrovství?

„Je to možné. Že ještě týden chyběl, co jsem nemohl skákat a projíždět jízdy. Nerad se vymlouvám na zranění, že jsem týden nejezdil a proto jsem tady zajel tak, jak jsem zajel. Měl jsem tři týdny na to, abych se připravil. Udělali jsme pro to maximum, abych deficit po republice najel. Možná to tam chybělo, ale nevím. Spíš to bylo něco mezi diváky a mnou, co mě rozhodilo, ale nevím co.“

Co si pod tím vysvětlit? Jak to myslíte?

„Já to myslel tak, že tam asi byla nějaká černá energie mezi tím prostorem, co byl mezi diváky a mnou. Nebylo to tím, že by mě diváci srazili dolů, naopak. Asi tam byla nějaká černá díra, co mě bohužel schlamstla.“