Český lyžař Krýzl má osobák. V Adelbodenu dojel v obřím slalomu čtrnáctý

Krýzl se do elitní patnáctky propracoval díky výborné druhé jízdě, v níž se mu vydařila především spodní pasáž, z 22. místa po prvním kole. Za Pinturaultem v součtu obou jízd zaostal o 3,36 sekundy.

Dosud bylo v obřím slalomu jeho maximem 19. místo z Japonska z minulého ročníku. V nekombinačním závodu zajel nejlepší výsledek v roce 2012, kdy byl dvanáctý ve slalomu právě v Adelbodenu. Absolutním maximem v SP je pro Krýzla deváté místo ze superkombinace z Val d'Isere z roku 2008.

"Je to super, jsem nadšený. Moc jsem to nečekal, možná proto se to povedlo," radoval se Krýzl, jenž ve druhém kole zajel osmý nejrychlejší čas. Ve čtvrtek v Záhřebu si přitom ve slalomu natáhl tříslo. "Takže jsem uvažoval, jestli vůbec nastoupit, ale nakonec zapůsobil adrenalin a bylo to perfektní. Nebolelo to," prohlásil.

V průběhu sezony se mu v obřím slalom moc nedařilo, jednou nedokončil první kolo a třikrát se nedostal do druhého. "V tréninku to bylo vždycky dobré, ale v závodu jsem to nedokázal prodat," uvedl. Možná i proto, že nově jezdí na lyžích Fischer a trochu hledá materiál. "Vzal jsem si jiné lyžáky a lyže z prvního závodu v Söldenu a sedlo to," radoval se.

Krýzl se v dosavadním průběhu sezony prosadil mezi bodovanou třicítku v listopadovém slalomu v Levi (15. místo) a v prosincové kombinaci v Santa Caterině (12.). V celkovém pořadí SP si polepšil o deset míst na 61. pozici. Nyní ho čeká kombinace ve Wengenu. "Uvidím, co to tříslo, ale asi pojedu," prohlásil. "Cílem je ale mistrovství světa," řekl k šampionátu ve Svatém Mořici.

Pinturault vybojoval třetí výhru v obřím slalomu v ročníku. Po prvním kole měl komfortní náskok 64 setin před Rakušanem Philippem Schörghoferem. Třetí Hirscher, jenž ztrácel 70 setin, ale krajana nejrychlejším časem druhého kola přeskočil a téměř dokázal smazat i Pinturaultův náskok. Schörghofer nakonec na třetím místě zaostal o téměř dvě sekundy.

Hirscher nyní vede hodnocení obřího slalomu o 44 bodů před Pinturaultem. V celkovém pořadí SP se Francouz posunul rovněž na druhé místo, za Hirscherem zaostává o 268 bodů.