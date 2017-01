Trenér Bank o Ledecké: Je bojovníkem na úrovni nejlepších mužů

PŘÍMO Z NĚMECKA | Když ji chvíli na závodech pozorujete, dojde vám, že Ester Ledecká si žije ve svém světě. A i ona sama to přiznává. Obzvlášť na závodech, kdy nevnímá vůbec nic kolem sebe. Má ale i spoustu dalších vlastností, kterých si všimnul její nový lyžařský trenér Tomáš Bank. „Je strašný bojovník, na úrovni nejlepších mužů,“ uvedl o Ledecké, která obsadila 13. místo ve sjezdu v Garmisch-Partenkirchenu a i přes předchozí zdravotní problémy zajela životní závod v lyžařském Světovém poháru.

Už v minulé sezoně jezdila na snowboardu v kombinéze připomínající komiksovou postavu. Letos má i na lyžích overal, ve kterém vypadá jako superhrdinka. „Dodává mi to sebedůvěru, když se v tom vydám na trať,“ hlásila jednadvacetiletá závodnice. A právě sebedůvěra je jedna z vlastností, které nesmí žádné sportovkyni chybět.

Má ale i další. „Je strašný bojovník, na úrovni nejlepších mužů,“ vypráví trenér Tomáš Bank, který moc dobře zná i povahu lyžařů. A přidává: „Nikdy se nevzdává, nikdy nefňuká. Nepřizná, že ji něco bolí. To je pro ni ale zároveň i strašně nebezpečný.“

Tímto kouč narážel třeba i na to, že Ledecká je do sportování zamilovaná natolik, že chce neustále závodit, trénovat a někdy je toho podle trenérů až moc. „V tréninku jede podvacáté a jela by dál, už jí pak musím sebrat brány,“ usmíval se Bank.

A stejné to bylo i v sobotním závodu, do kterého nastupovala poté, co probděla kvůli žaludečním potížím noc ze čtvrtku na pátek. Trenér jí start nedoporučoval, protože byla vysílená, ona se už ale cítila dobře, takže odstartovala. A bylo z toho nejlepší umístění kariéry v SP!

V závodech přepne do jiného módu. Ať se to týká lyží nebo snowboardu, je to úplně stejné. I lidé z týmu se jí můžou ptát na cokoliv, buď jim neodpoví, nebo jen stručně. Je v tu chvíli totiž uzavřená ve svém vlastním světě a koncentruje se na závod.

Univerzální sportovkyně se v jejím věku většinou už specializují na jedinou disciplínu. Ona se neohroženě stále vydává jak na „prkno“, tak na lyže. I tak ale u ní, stejně jako u všech smrtelníků, funguje pud sebezáchovy.

Dokládá to třeba tato situace. Při prvním sjezdu této sezony v Lake Louise jela tréninky. V prvním se jí moc nedařilo, tak jí do druhého její servisman a druhý lyžařský trenér Petr Kouřil nachystal rychlé lyže. Jenže byly rychlé natolik, že jejich řízení Ledecká úplně nezvládla.

„Na prvním hrbu málem vyletěla do sítě,“ popisoval Bank. Nic se jí nestalo, ale už k těmto lyžím neměla důvěru, takže je pak dlouho nepoužili. Podruhé je vzali na milost až minulý týden v Altenmarktu-Zauchensee, kde s nimi vyhrála trénink. „Asi povýší na závodní,“ hlásila hned. Stalo se tak teď v sobotu v Ga-Pa. A slavila úspěch. Zde je vidět, že i ona si potřebuje k jistým věcem najít cestu.