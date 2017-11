Jandův poslední závod! Skokani skončili mezi družstvy desátí

Družstvo českých skokanů na lyžích při loučení Jakuba Jandy s kariérou obsadilo v prvním kole závodu Světového poháru ve Wisle desáté místo. Svěřenci trenéra Richarda Schallerta v Polsku nepostoupili do druhého kola pro nejlepších osm týmů.

Nepovedený závod Čechů korunovala dodatečná diskvalifikace Lukáše Hlavy, kvůli níž se družstvu započítávaly jen tři pokusy. Desáté místo však českému týmu patřilo i bezprostředně po skončení prvního kola, kdy ještě Hlavův skok platil. Na osmé Rusko ztratili Češi více než třicet bodů.

Jakub Janda se rozloučil s úspěšnou kariérou

Nejlepší výkon 113 m předvedl Tomáš Vančura, jenž byl do Polska narychlo povolán po zranění Vojtěcha Štursy v páteční kvalifikaci. Hlava skočil 110 m, týmová jednička Roman Koudelka pouze 105,5 m a loučící se Janda v posledním pokusu kariéry o metr méně. Devětatřicetiletý Janda se dnes oficiálně rozloučil se světem aktivního sportu.

Dvojnásobný medailista z mistrovství světa a vítěz Turné čtyř můstků i Světového poháru se ještě v létě připravoval na olympijskou sezonu, ale své plány změnil poté, co byl v říjnu zvolen do Poslanecké sněmovny. V pátek se představil i v kvalifikaci, ale do nedělního individuálního závodu nepostoupil.

Po prvním kole vede těsně domácí Polsko před Rakouskem a Norskem.