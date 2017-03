Vyčerpaná Sáblíková: Potřebuju dlouhý odpočinek, už mi vypínala i hlava

Trojnásobnou olympijskou vítězku Sáblíkovou trápil přetížený úpon, kvůli kterému ji bolelo koleno. Loni v létě navíc neměla pauzu, protože trénovala na kole s vidinou startu na olympijských hrách v Riu de Janeiro. Z něj nakonec sešlo, ale únava se nastřádala.

Také proto bude mít po sezoně delší pauzu než obvykle. "Takhle dlouhý odpočinek jsem měla naposledy dva tři roky zpátky. Je to hlavně kvůli tomu, že jsem neměla odpočinek po minulé sezoně a to tělo si potřebuje odpočinout. Bude tam nějaké moře a nějaké lázně, abych si opravdu hodně odpočinula, abych načerpala síly a mohla do té olympijské sezony nastoupit opravdu odpočatá a naplno," řekla novinářům.

<p class="p1">Rychlobruslařka Martina Sáblíková zakončila sezonu jako celková vítězka Světového poháru na dlouhých tratích. To se jí povedlo už pojedenácté v řadě, čímž se osamostatnila na čele historické tabulky. Vrcholem příští sezony bude olympiáda v Pchjongčchangu, před začátkem přípravy ale čeká Sáblíkovou ještě dlouhý odpočinek. </p> Sáblíková: Sezona mě hodně bolela, vypínala i hlava • VIDEO iSport TV

S problematickým kolenem se znovu chystá na magnetickou rezonanci, aby se ujistila, že to není nic vážného. Vedle zdravotních problémů se v sezoně potýkala také s únavou z neustálé koncentrace na další a další závody. "Musím říct, že mi už vypínala i hlava," svěřila se.

Také kvůli tomu zatím nepřemýšlí o cyklistických závodech. "Nechtěla bych, aby se mi stalo to, co letos. Olympiáda je v únoru a já vím, jak jsem se v únoru cítila. Opravdu bych chtěla jít do té olympiády s tím, že se na ty závody budu stoprocentně těšit," uvedla.

Navzdory potížím vyhrála v sezoně všechny závody na 5000 metrů a na trojce ji jen třikrát z osmi startů porazila Nizozemka Ireen Wüstová. Na olympijských hrách v Pchjongčchangu bude Sáblíková obhajovat zlato na pětce a stříbro na trojce. "Těším se na přípravu, a pokud příprava dopadne dobře, budu se těšit na olympiádu," poznamenala.

Pro Sáblíkovou, která v květnu oslaví třicátiny, to bude čtvrtý olympijský start. Zda bude závodit i po OH, zatím neví. "Momentálně se to kloní k tomu, abych pokračovala dál. Ale samozřejmě záleží na tom, v jakém budu zdravotním stavu," dodala.