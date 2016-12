Ledecká slaví! V Cortině ovládla paralelní slalom Světového poháru

Jednadvacetiletá Ledecká, loňská mistryně světa v paralelním slalomu ze šampionátu v Kreischbergu, se v seriálu SP radovala ve slalomu z druhého triumfu. Předtím zvítězila v rakouském Bad Gasteinu loni v lednu. Celkem má zimní "obojživelnice", která dokáže bodovat také v alpském lyžování, na kontě na "prkně" ve Světovém poháru sedm výher.

"Zatím to vypadá opravdu výtečně, nadělila jsem si k Ježíšku fantastický dárek. Mám z toho velkou radost," řekla vedoucí žena průběžného pořadí SP. "Užila jsem si závod, cítím se po nemoci zase o něco lépe," upozornila, že se nedávno potýkala s bacily.

Ledecká zajela čtvrtý čas v kvalifikaci a v 1. kole porazila o pouhých sedm setin sekundy Rusku Jekatěrinu Chatomčenkovovou. "To bylo o fous," řekla deníku Sport.

Ve čtvrtfinále si poradila s Rakušankou Sabine Schöffmannovou. V semifinále hůře odstartovala a snažila se dotáhnout na Nadyu Ochnerovou. Italka ale spadla a Ledecká si pohodlně dojela pro finále.

Do závěrečné jízdy vyrazila Ledecká jako raketa. Získala před Ulbingovou náskok a Rakušanka ve snaze zrychlit chybovala. Češka projela přes půl trati v klidu. Za cílovou čarou zastavila, zatleskala si a zaťala vítězně pěst.

"Bylo to takové zvláštní, do poslední chvíle jsme nevěděla, jakou stranu si mám vybrat. Vypadalo, že modrá trať byla rychlejší nahoře, pak to na červené dole všichni doháněli," popisovala Ledecká.

Její soupeřky dnes padaly, přesto česká snowboardistka tlačila na rychlou jízdu. "Snažím se o to vždycky," vysvětlila. "Na MS juniorek před pěti lety se mi stalo, že soupeřka dvakrát spadla, ale stejně mě předjela. Tehdy jsem slyšela, jak spadla, tak jsem zvolnila. Od té doby jedu naplno, i když zaregistruji, že soupeřka spadla," řekla.

Sezonu na snowboardu začala Ledecká ve čtvrtek a v italské Carezze byla druhá v paralelním obřím slalomu. Po výhře v Cortině se dostala do čela celkového pořadí Světového poháru, který v minulém ročníku celý ovládla.