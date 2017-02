Skokan Polášek jde po stopách Koudelky: Mistr světa budu nadosmrti!

Jak se vám po vítězství spalo?

(úsměv) „Dneska jsem usnul tak v jedenáct hodin, ve tři čtvrtě na dvě jsem se probudil, zapnul telefon a myslel, že se rozpadne. To bylo esemesek… Jinak se mi spalo hezky, žádné noční můry…“

A jaké je ráno šampiona?

„Ještě se mi to moc nerozleželo. Nevím, jestli mi to úplně dochází. Beru to v pohodě. Je to super pocit vědět, že nadosmrti bude titul mistra světa spojený s mým jménem, toho si hrozně moc cením.“

Co samotný závod, v kterém jste vedl už po prvním kole, byly to velké nervy?

„Ani ne. Skákal jsem hlavně pro radost. Věděl jsem, že když udělám, co mám, bude z toho super výsledek. To se povedlo. Nervy byly v druhém kole, to je automatický. Jsem ještě mladej a nezkušeněj, ještě tam nějaký nervy jsou.“

Věděl jste hned po dopadu, že to vyjde?

„Musel jsem čekat, než se to objeví na tabuli, nějakých sedm sekund. A pak se objevilo, že jsem o tři body vyhrál.“

Víte, že jste první juniorský šampion ve skocích na lyžích po deseti letech od úspěchu Romana Koudelky?

„Je to super, s Koudym jsme kamarádi. Věděl jsem, že jsem první, který to dokázal po něm. Vím, co dokázal dvě sezony zpátky. Doufám, že něco takového budu moc taky předvést.“

Pomohly vám poslední úspěšné týdny, v nichž jste vyhrál závod Kontinentálního poháru v Titisee-Neustadtu a dvakrát bodoval ve Světovém poháru?

„Určitě. Že jsem ve svěťáku dokázal bodovat v obou závodech ve Wisle i v Zakopaném mi hrozně pomohlo. Skákal jsem úplně pro srandu, vyšlo to takhle hezky.“

Jaký je váš skokanský sen?

„Jeden se mi asi splnil, dostat se na mistrovství světa. To se mi splnilo před dvěma lety ve Falunu, kam jsem jel na zkušenou. Určitě si chci skočit na olympiádě, tam předvést nejlepší skoky a užít si to.“

Už za pár týdnů ale pojedete na seniorské mistrovství světa do Lahti…

„Doufám, že jsem si dokázal těmito skoky, že budu moct vylepšit výsledky z Falunu, žádné cíle si nedávám. Chci skákat jako všude jinde a uvidím, co z toho bude…“

Třeba další sláva pro Nové Město na Moravě a další důkaz, že to není jenom biatlonové centrum…

(úsměv) „Je super, že se píše o městě, ještě by se mohlo psát o trenérovi, který mě odmala bral na můstky a udržel mě u toho i přes těžké časy, kdy jsem uvažoval, jestli neskončit. Jmenuje se Rostislav Latzka. V Novém Městě máme dva můstky, K 53 a K35. Doufám, že se objeví nějaký nový a mohli bychom se dostat na lepší úroveň.“