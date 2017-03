Samkové fintu už vidělo půl milionu lidí. Nešlo ale o ztrapnění holek, říká

„To bylo asi díky tomu, že se to povedlo. Vyhrála jsem, tak byly reakce velké a bylo jich tolik,“ říká Samková. „Shlédlo to půl miliónu lidí, což není na FIS úplně běžné. Je úplně super, že se to dostalo i někam jinam, než do okruhu lidí, co se o snowboardcross zajímají. Je samozřejmě dobré, že je to zajímavé a budou to sledovat víc.“

Samková ve Feldbergu vyzrála na absolutní špičku své disciplíny. Mezi třemi poraženými byly Američanka Lindsey Jacobellisová, Australanka Belle Brockhoffová a Francouzka Chloe Trespeuchová.

Před rozhodující fází sezony můžou snowboardkrosařku Evu Samkovou posilovat vzpomínky na nedávný úspěšný trik ze závodu ve Feldbergu, kde schválně zdržela start, v závěru využila větší rychlosti a senzačně všechny soupeřky předjela. Bezva finta si podmanila svět internetu, na kanále mezinárodní federace FIS i shlédlo půl milionu lidí

„Lindsey mi dole řekla, že to bylo chytrý. Nechtěla přiznat, že jsem prostě dobrá,“ směje se Samková. „Třeba s Belle se kámošíme dost, tak jsem jen dala vyjádření na Facebook. Chtěla jsem, aby věděly, že to nebylo žádné ztrapnění těch holek, a že s nimi ráda závodím, když je to tak vyrovnané, každý závod vypadá jinak a není to jako dřív, když si Dom (Maltaisová) nebo Lindsey jezdily vepředu a ostatní holky se o něco snažily. A poprvé snad na svěťáku bylo holčičí finále zajímavější než klučičí.“

Samková ve středu odletěla do Španělska, kde jí začíná rozhodující závodní série sezony. O víkendu v La Molině ji čeká předposlední závod Světového poháru, kde s Brockhoffovou bojuje o celkové vítězství. Za týden pak v Sierra Nevadě startuje na světovém šampionátu, z něhož zatím nemá medaili. Finta z Feldbergu ale není pro každou příležitost.

„To nejde,“ vysvětluje reprezentační trenér Marek Jelínek. „Byl to specifický výsledek tréninku. V tu chvíli to bylo nejlepší řešení, ale používat standardně se to nedá. Samozřejmě pořád to je v záloze,. Ale není to trik, který bychom používali standardně dál.“

VIDEO | Podívejte se na závod Samkové s fintou na startu