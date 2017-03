Vládkyně Ledecká: Ceny lifruju na půdu, když tak koupím větší byt

O vašem triumfu se rozhodlo ve čtvrtfinále v přímém souboji s dosud vedoucí závodnicí SP, Ruskou Zavarzinovou. Uvědomovala jste si tíhu okamžiku?

„Já jsem přesně nevěděla, jak by to dopadlo, kdybych další jízdu nevyhrála. Samozřejmě jsem měla v hlavě, že ona zatím vede, a že by bylo dobré ji porazit, ale obecně je vždycky dobré porazit soupeře.“

Jízda se rozhodla těsně před koncem, kdy Ruska zaváhala...

„Já si myslím, že moje trať byla v cíli trošku rychlejší. Možná věděla, že jsem ji v konci roviny dotahovala a moje trať je v konci rychlejší. To je snowboarding. Pokaždé tam jsou strašně malé rozdíly. Holky jedou naplno, já jsem taky jela naplno.“

Jaké to je slavit ve třech dnech zlatou medaili z mistrovství světa a celkové vítězství ve Světovém poháru?

„Já jsem celou sezonu měla rozloženou tak, že byly dva vrcholy, mistrovství světa na lyžích a mistrovství světa na snowboardu. Když jsem viděla, že je možnost zabojovat o glóbus, tak jsem bojovala do poslední chvíle a podařilo se to. Mám radost.“

Je pro vás glóbus za vítězství ve Světovém poháru o to cennější, že jste uprostřed sezony kvůli lyžařskému MS vynechala několik závodů?

„To rozhodně. Měli jsme dva vrcholy, dvě mistrovství. Bohužel jsme museli vynechat tři závody. Jsem ráda, že i přesto se mi to povedlo, jsem na sebe dost pyšná.“

Máte ceny ještě kam dávat?

(smích) „Já mám ve svém bytě malou půdičku, tam to všechno lifruju. Zatím to vypadá, že je tam místa dost. Pořád se tam dají nějaké police přidělat, nebo se koupí větší byt.“

Řekla byste na začátku sezony, že může skončit takhle?

„Těžko říct, tohle byla skvělá sezona. Obrovskou zásluhu na všech úspěších má můj tým. Jsou fakt skvělí, doufám, že na lyžích to dotáhneme. Zatím to bylo fakt super. Nevím, jestli bych věřila, já mám v hlavě spoustu cílů, které jsou mnohdy pro některé lidi úplně nepředstavitelné, ale já si je držím u sebe a snažím se krůček po krůčku k ním dostávat.“

Máte se ještě kam posunout?

„No jejda, je spousta věcí, které se dají posunout, zlepšit, nejen ve výsledcích, i v mé jízdě, v technice. Budeme na tom dál s mým týmem pracovat. Určitě se budu posouvat dál. Je spousta rezerv, mám co dohánět.“