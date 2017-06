Světový hokejbal míří do Lovosic

"Máme několik dnů do mistrovství a stále vidíme, co by se dalo zlepšit, ale oba stadiony jsou již připraveny a turnaj může začít," těší se na své první mistrovství v roli organizátora šéf turnaje Jiří Skřivánek.



V loňském roce jako trenér navštívil mistrovství světa juniorů v Praze, kde získal se svými svěřenci bronz a poté mistrovství světa v "trojkovém" hokejbalu v Montrealu, kde již sbíral zkušenosti s organizováním takto velkého turnaje. "Mistrovství pro nás znamená zejména podporu regionu a propagaci hokejbalu. Například díky mistrovství a spolupráci Slavoje Litoměřice a zástupci města mají Litoměřice nový výborně vybavený areál pro hokejbal nebo inline hokej," upozorňuje Skřivánek na jeden z hlavních smyslů turnaje a dodává: "Neméně důležité je také setkávání hráčů a budování vztahů. Proto jsme mysleli také na hudební večery a zábavu."

Foto archiv

Během týdne proběhne několik kulturních akcí s živou hudbou, lovosické kulturní středisko připravuje velkou společenskou akci na pátek a zajímavé bude také spojení s mezinárodním mistrovstvím v netradičních vrzích, které bude probíhat 24. a 25. června na přilehlém atletickém stadionu.Oficiálně bude turnaj zahájen v pondělízahajovacím ceremoniálem, po kterém proti sobě nastoupí týmy domácí České republiky a Ruska. Ale již vbudou moct milovníci hokejbalu ochutnat atmosféru reprezentačních utkání, když bude v litoměřické Killers aréně oficiálně oddílu předán do užívání nový plastový povrch a uskuteční se na něm první utkání, ve kterém se střetne tým ČR a domácích Killers. Těm bude také předán pohár za 3. místo ve 2. NHbL a medaile hráčům.Jak zahajovací ceremoniál a následné pondělí utkání, tak všechna utkání v Litoměřicích budou zdarma. "Chceme co nejlepší atmosféru pro všechny hráče. Proto jsme také nabídli volné vstupy na všechna utkání organizovaným skupinám, školám, či sportovním oddílům. Nejde nám o trhání rekordů, ale o vytvoření parádního prostředí, ve kterém se bude všem týmům skvěle hrát," vysvětluje Jiří Skřivánek nezvyklý krok.

Rozhovor pro TA3 je ke zhlédnutí zde.

Upoutávku na MS v Lovosicích naleznete zde.

Kontakt: Jiří Skřivánek, www.wbhfc2017.cz, wbhfc2017@email.cz, tel: 602 623 128