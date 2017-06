Jansta: Zadržení Pelty? Začalo se útočit na fotbal, ale ten nic neprovedl

Včerejším jmenováním nového ministra školství, mládeže a tělovýchovy Stanislava Štecha začíná nová část dotační kauzy. Bývalý náměstek dosavadní ministryně Kateřiny Valachové by měl podle senátorů z podvýboru pro sport vyplatit sportovcům zálohy ve výši tří čtvrtin poskytnutých loni. Zítra má Štech s představiteli svazů schůzku. Jak současnou situaci hodnotí Miroslav Jansta, předseda České unie sportu?

OČEKÁVÁNÍ

„Doufáme, že se konečně vyřeší dotace na rok 2017, které měly být vyplacené do konce března. Je třeba, abychom nastolili režim normální komunikace. Jestli se podaří nastartovat dotační politiku na příští rok, bude to skvělé. Důležité je, aby na ministerstvu přijali nové lidi, to je velký úkol.“

VYJEDNÁVÁNÍ

„Pan ministr k tomu evidentně přistoupil čelem, na pátek s ním máme naplánované dvouhodinové jednání. Budeme mluvit o problémech, abychom nastartovali spolupráci na těch pár měsíců.“

KDY PŘIJDOU PENÍZE

„Jestli nebude posílen úsek sportu na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, tak to vidím na konec září. Pokud bude posílen a na všem se dohodneme, mluvil bych o konci srpna. Byl bych rád, aby v srpnu obdržely svazy, kluby i jednoty, co potřebují.“

FOTBAL

„Byl obviněn Pelta a hned se útočilo na fotbal. Přitom fotbal nic neprovedl! Všichni říkají, že fotbal má smůlu a fotbal je špatný. Přitom fotbal za čtyři roky udělal ohromné změny ve fungování. Dosáhl přeregistrace sportovců, udělal akademie, oddělil ligy, změnilo se pískání. Každý si pochvaluje, jak rozhodčí v první i druhé lize pískají. To se jednou kauzou zahodilo? Státní správa si hledala berličku a hodila to na sport.“

VALACHOVÁ

„Paní ministryně uzavřela kapitolu pozitivně. Řekla, že by mělo vzniknout ministerstvo sportu, a já jsem rád, že k tomu dospěla. Kateřina Valachová rozhodně nepatří ke špatným ministrům. Teď jsme oprávněně kritičtí, protože uvedla řadu mýtů a věcí, které nejsou pravda. Ale je potřeba se s ní rozloučit důstojně. Doufejme, že s panem ministrem Stanislavem Štechem chyby odstraníme.“