Solidní start softballistek. Mají dvě výhry, v dešti spláchly Slovenky

České softballistky rozjely mistrovství Evropy do 16 let v Ostravě vítězně. Po boji zdolaly Německo 3:0 a ve večerním duelu za takřka stálého deště spláchly Slovensko ve třech směnách 15:0. Ve skupině A si zajistily první místo a v úterý je od 18.30 v Arrows Parku čeká ve čtvrtfinálové fázi první silný soupeř - obhájkyně evropského titulu z Itálie.

„Výsledkově je to dobré, jen jsme trošku podcenili Německo, mysleli jsme si, že to bude něco podobného jako zápas se Slovenskem,“ přiznal trenér českého výběru Petr Mindžak. „Němky ale docela překvapily i mně, byly silné a mohou jít ještě daleko. Tahali jsme se s nimi do poslední chvíle a stresovali se o výsledek.“

Pro první a vítězný bod nakonec proti Německu doběhla Robina Burkovičová z pořádajícího týmu Arrows Ostrava. Její oddílová kolegyně Alexandra Slaná pro změnu zajistila dlouhým odpalem rozdílové body proti Slovensku.

„Když jsem šla na pálku, byla jsem docela nervózní, protože moje první dva odpaly byly čudly,“ popsala s úsměvem Slaná. „Měly jsme plné mety, dva auty, bála jsem se budeme muset hrát ještě další směnu. Naštěstí se to povedlo.“

I přes vytrvalý déšť byly tribuny při večerním duelu se Slovenskem poměrně plné, podpora solidní. Trenéři českého výběru věří, že hráčky atmosféru ustojí a pomůže jim. „Doufáme, že holky domácí tlak zvládnou dobře. Fanoušky jsou tady hlavně jejich rodiče a na to jsou zvyklé,“ míní Mindžak. „Na předchozích šampionátech jsme byli dvakrát druzí, ambice máme znovu medailové. A sen je samozřejmě zlatý, ale tady se může stát tolik věcí...“

V úterý Češky prověří jeden z hlavních favoritů - Italky. Ty ve své skupině porazily Belgii 12:0 a prohrály s Nizozemkami 6:9. „Kvalita zápasů i soupeřek už půjde nahoru, ale budeme bojovat,“ dodal trenér Mindžak.

ČESKÁ REPUBLIKA: Klára Čejková-Kolací, Natálie Tvrzníková, Magdaléna Kavanová, Michaela Čurillová, Anna Zoulová, Anna Dušková, Marie-Jana Binková, Anežka Bartoňová, Andrea Markvartová, Ema Vodičková, Alexandra Slaná, Robina Burkovičová, Eliška Slaninová, Niko Schwarzingerová, Nikola Brdková, Lenka Bakusová, Klára Pospěchová, trenéři: Petr Mindžak, Václava Čejková-Kolací, Jana Klempířová.