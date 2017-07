Krpálek stoupá v žebříčku těžkých vah. Na mistrovství světa bude nasazený

Český judista Lukáš Krpálek se sedm měsíců po přestupu do nejvyšší váhové kategorie probojoval už na čtvrté místo světového žebříčku. Olympijský vítěz z Ria de Janeiro tak bude mezi nasazenou osmičkou na blížícím se mistrovství světa a vyhne se v prvních kolech největším favoritům.

Šestadvacetiletý Krpálek do loňska zápasil ve váze do 100 kilogramů, a tak když v lednu vstupoval do nejvyšší váhy, začínal od nuly. Přesto se dokázal velmi brzy vyhoupnout mezi elitu. Pomohly mu k tomu triumfy na turnajích Grand Prix v Antalyi a Chu-che-chao-tche. Navíc byl třetí na evropském šampionátu ve Varšavě a pátý na grand Prix v Düsseldorfu, což mu dohromady vyneslo 2002 bodů.

Více v nejtěžší váze získal letos jen Brazilec David Moura, který si připsal 2060 bodů, když mu výrazně pomohlo 1000 bodů za triumf na Grand Prix v Jekatěrinburgu.

Zatím letos na tatami vůbec nevstoupil Francouz Teddy Riner. Olympijský vítěz v této kategorii, který od roku 2010 neprohrál, se tak propadl na druhé místo právě za Mouru. A Krpálek na něj ztrácí jen 88 bodů. Mezi ně se ještě vklínil aktuální evropský mistr Guram Tušišvili z Gruzie.

Právě na některého z těchto tří judisty by měl Krpálek narazit na světovém šampionátu v Budapešti až v případném semifinále. V prvních kolech by neměl potkat ani Japonce Hisajošiho Harasawu, Maďara Barnu Bora, Dúrenbajara Ulzíbajara z Mongolska a Rumuna Daniela Nateu, kteří budou rovněž mezi nasazenými.