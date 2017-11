SPORT MAGAZÍN: Syndrom zlaté klece je horší než virtuální droga, říká Hejret

Hejreta v Rakousku zaujal i takový detail, že se mladí sportovci dopravovali do školy na kole. „My sportovcům přistavíme autobus, anebo rodiče auta, a vozíme je z jedné zlaté klece do druhé. Syndrom zlaté klece je snad ještě horší než elektromagnetický smog z mobilů a tabletů. Imunita jde do háje,“ vysvětluje nadšený návštěvník salcburské akademie.

V Česku často slyšíme: Na tohle nemáme peníze.

„Výmluvy. Samozřejmě je jednodušší nakoupit balanční pomůcky, brzdící padáky, gumy nebo TRX a postavit na jejich základě kvalitní trénink. Ale já říkám, že stejně kvalitní trénink se dá v určitém období udělat bez jakýchkoli pomůcek. Třeba v lese.“

Kláda nahradí balanční podložku?

„Ano. Akorát lidi jsou líní a chtějí jít do tělocvičny a ne do lesa. Chtějí to mít za chviličku hotové. Místo aby šli půl hodiny do lesa, tam hodinu chodili po kládě, běhali a skákali z pařezu na pařez a další půlhodinu šli zpátky. Když jsme dřív trénovali rychlost, běhali jsme co nejrychleji z kopce. Chceš být hodně rychlý, tak běž! Najednou běžíte a nemůžete zastavit, protože kopec vás nutí běžet ještě rychleji a musíte o tom přemýšlet. Protože když nepřemýšlíte, spadnete na hubu. Nechci nabádat trenéry, aby teď všichni začali s dětmi běhat z kopce. Jen chci říct, že nářky, že na to nemáme peníze, jsou opravdu kecy. Stabilizační cvičení lze udělat i na vaně. Vylezu na hranu a utírám se tam ručníkem. Tohle je samozřejmě extrém, na který už musíte být trošku trénovaný. Gymnastická posilovna je jedno crossfitové hřiště. Nechci zlehčovat moderní metody, ale když chcete, jde to i za málo peněz.“

V Salcburku hodně sází na disciplínu.

„Všechno mělo svůj řád. Kázeň, disciplína, prostě jak se dříve říkalo morálně-volní vlastnosti, tahle slova se u nás vytrácí. V Salcburku je to naopak. Nejdřív si udělej pořádek na pokoji a ve škole, a pak můžeš jít trénovat. Souhlasím. Kdo má po místnosti poházené oblečení, staré párky pod postelí, nakousnuté jablko na stole, neustlanou peřinu, potom má stejný nepořádek v životě i ve sportu. Nakoukl jsem do jednoho pokoje v akademii, kde byli dva kluci, a všechno měli uklizené.“

Co ještě byste vypíchl?

„Líbilo se mi, že se nesmělo vstoupit s mobilním telefonem do jídelny, ani do kabiny. Že večer na internátu vypínali wifinu. Stejně jako obezita jsou mobilní telefony, počítače, tablety, televize civilizační chorobou. Dokonce už pro ni existuje název: virtuální droga! Je to vysavač energie a odvádí to pozornost od výkonu. Sportovec přijde na trénink s mobilem v ruce a neustále ho kontroluje, jestli mu někdo nevolá nebo nepíše. Není schopen ho odložit.“

Což už bohužel platí i pro děti.

„Malé děti v první třídě už mají mobilní telefony a umí s tím líp než rodiče. Nabourává to režim, koncentraci a pozornost. Že má volat maminka? Ale ta musí vědět, že máš od deseti do dvanácti trénink, tak ať zavolá po něm. Dřív mobily nebyly a obešli jsme se bez nich. Měli jsme doma pevné linky, takže jsme si museli vyřizovat telefonáty večer nebo ráno před odchodem z domova. A šlo to ráz na ráz: Zítra se uvidíme ve čtyři odpoledne. Čau. Pak už se s tím nedalo nic dělat. Dnes? Něco se domluví a za chvíli: Já teď nemůžu, mám něco důležitějšího. Když si fotbalisté ještě těsně před zápasem paří na playstationu fotbal, je to tragédie. Zvláště když jim to trenér ještě schválí se slovy, že je to uklidní.“

