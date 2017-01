Nadalovo povstání. Blíž k Federerovi, po 10 letech mu fandí přítelkyně

Už jsou to téměř tři roky. Tak dlouho (naposledy French Open 2014) trvalo, než se Rafael Nadal dostal znovu do semifinále grandslamu. Teď španělský býk vyřídil ve čtvrtfinále Australian Open Milose Raoniče. Pokud odklidí z cesty i buharský talent Grigora Dimitrova, ve finále může potkat Rogera Federera. Toho ve druhé (švýcarské) semifinálové bitvě čeká Stanislas Wawrinka.

Rozjetý Nadal si v Melbourne dokázal poradit i s Raoničem. Zkrotil jeho drtivý servis, zvládl všechny tři sety a za dvě a třičtvrtě hodiny mohl pokleknout na kurt. Nesmírně šťastný, že v tenise ještě pořád dokáže velké věci.

"Vždycky jsem měl pochybnosti, jestli se dostanu v turnaji takhle daleko, a to i když jsem vyhrával. Nejsem arogantní a vím, že pochybnosti nás nutí víc pracovat," prohlásil čtrnáctinásobný grandslamový šampion, kterého v posledních letech provázely problémy s koleny a loni ukončil sezonu dřív kvůli zápěstí.

Při pozápasovém interview diváci v zaplněné areně tleskali vestoje. Těžko se v Melbourne našel člověk, který by třicetiletému tenistovi takový úspěch po zdravotních peripetiích nepřál.

"Uvědomuji si, jak těžká jsou všechna taková vítězství. Měl jsem skvělou kariéru, ale i hodně těžkých momentů. O to víc si užívám ty hezké chvíle, speciálně takové, jako tady," pravil skromně španělský bojovník.

Nadala čeká v semifinále mladý Bulhar Dimitrov. "Je to výborný hráč. Všichni si mysleli, že bude v absolutní špičce už dřív. Teď začal sezonu neuvěřitelně, hraje opravdu dobře. Je sebevědomý, bude to těžký zápas," ocenil sílu následujícího soupeře.

Závěr grandslamu bez Murrayho i Djokoviče

S nabitou formou se mu vrací sebevědomí, při pozápasových rozhovorech na kurtu pravidelně baví přítomné fanoušky. Po vítězném čtvrtfinále s Gaelem Monfilsem přišla řeč i na Nadalovu přítelkyni Xiscu Perello.

"Je pravda, že poprvé za deset let jste sebou do Austrálie vzal přítelkyni Xiscu?" ptal se tenisty někdejší hráč a současný komentátor Australian Open Jim Courier.

"Ano, bylo to skvělé. Po Brisbane, kde jsem vypadl ve čtvrtfinále, jsem měl chvíli času a mohl jsem poprvé navštívit Sydney. Moc jsme si to užili a nakonec má přítelkyně dostala divokou kartu, aby mohla přijet i sem. Dál bych to ale raději nerozebíral," smál se Nadal.

Někdejší světová jednička zkrátila účes, vlasy mu pod typickou čelenkou viditelně řídnou. Co ale nemizí, je Nadalova enormní vůle, bojovnost a samozřejmě dělová levačka.

Ta mu v Austrálii funguje jako za zlatých časů, kdy patřil téměř mezi neporazitelná monstra. Návrat do starých dob navíc evokuje i průběh turnaje. Na druhé straně si razí cestu pavoukem Roger Federer, druhá tenisová ikona.

Pokud on zdolá v semifinále Stana Wawrinku, fanoušci se dočkají už málem zapomenutého grandslamového finále. Nadal s Federerem se o velký titul utkali naposledy v roce 2011 na Roland Garros, kde zvítězil španělský antukář. Oba během kariéry svedli spousty nezapomenutelných bitev, ve které už nikdo možná ani nedoufal.

"Miluji tenis. A ten, kdo se na tenhle zápas (Federer - Wawrinka) nechce dívat, nemá sport rád," pobavil Nadal australské publikum. "Je to úžasné, že se po zranění dostal Roger do semifinále. Speciálně pro něj i lidi, co mají rádi tenis. Přeju oběma hodně štěstí a těším se na skvělý zápas," vzkázal Nadal.

Závěr grandslamu bude po dlouhé době bez Djokoviče i Murrayho, atleticky nadupaných fenoménů posledních sezon. Přispěly k tomu i rychlejší kurty, které hráče v Melbourne nutí hrát agresivnější tenis.

"Jsem rád, že se Roger vrací. Myslel jsem si, že mužský turnaj nebude zajímavý, ale opak je pravdou. Na osmi posledních grandslamech nebyl ve finále nikdo jiný než Djokovič nebo Murray, v zásadě to už byla otrava," zamyslel se pro iSport.cz tenisový expert Jan Kukal. "Tohle znamená průlom. Austrálie je vždycky jeden z nejzajímavějších turnajů, hráči mají víc jak dva měsíce na přípravu, to na jiných turnajích není."

