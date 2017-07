Milníky z bitev Berdycha s Federerem: První výhra, životní úspěch i debakl

O favoritovi nebylo třeba mluvit. Třiadvacetiletý Švýcar v tento rok vyhrál Australian Open a podruhé Wimbledon, vlasatý Čech měl být pro něj jen příjemným soustem před útokem na olympijské zlato. To platilo o to více, že Federer vyhrál první set 6:4. Bez zábran hrající Berdych však obrovského favorita dokonale zaskočil, další dvě sady vyhrál 7:5 a poslal šampiona ze hry.

A byla to naprosto jasná jízda tentokrát již čtyřnásobného grandslamového šampiona. Proti své olympijské noční můře si připsal první vítězství ve vzájemných soubojích a navíc naprosto drtivé. Berdycha zničil po setech 6:2, 6:1 za pouhých 54 minut.

Rodákovi z Valašského Meziříčí a v té době už dvacátému hráči světa nebyla nic platná snaha o agresivní hru, na přesného Švýcara neměl. Federer se v poklidném tempu doklouzal na pařížské antuce až do finále, kde ho zastavil... Ano, Rafael Nadal.

"Na zápas Davis Cupu v Praze si dobře pamatuji, bohužel to pro nás neskončilo nejlépe," vzpomínal na deset let starý duel usměvavý Federer během letošní návštěvy Prahy, během které propagoval blížící se Laver Cup.

Oba dva borci se však k zatím jedinému vzájemnému daviscupovému souboji postavili v roce 2007 a byla to bitva se vším všudy. Český tým nakonec v bouřlivé kulise vysočanské arény poslal Švýcary ze Světové skupiny.

"Miluji hrát za svou zemi. Je to úplně něco jiného než na turnajích," prohlásil několikrát v minulosti Roger Federer. Minimálně úplně stejně je na tom Tomáš Berdych, který měl zcela zásadní roli při dvou daviscupových triumfech Česka v letech 2012 a 2013.

NEJVĚTŠÍ BITVA

ROK: 2009

TURNAJ: Australian Open (osmifinále, tvrdý povrch)

VÍTĚZ: Roger Federer (1:6, 6:7, 6:4, 6:4, 6:2)

První tři soupeři? Pohodička. Roger Federer si na prvním grandslamovém turnaji roku 2009 dělal ze soupeřů fajn sparingpartnery, až se mu do cesty postavil Tomáš Berdych. A bylo málem po legraci. Český tenista svého slavného soka totálně překvapil, první dva sety získal ve svůj prospěch a třináctinásobný grandslamový šampion už dost možná přemýšlel, kdy mu letí letadlo domů.

Nebyl by to ale Roger Federer, aby cokoliv balil. Po třech hodinách a 25 minutách tvrdého boje mohl vítězně zvednout ruce nad hlavu, neboť právě vyhrál první a do této doby poslední pětisetovou bitvu s českým tenistou.

Ani dál neměl rodák z Basileje se soupeři na turnaji problémy. Až do doby, než potkal ve finále Rafaela Nadala...