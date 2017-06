Je tohle normální?! Kvitová po triumfu dostala trenéry hláškou v češtině

„Poslední dobou máme různé průpovídky a přišlo mi, že se to zrovna hodí,“ vysvětlovala pak Petra Kvitová v rozhovoru pro deník Sport, jak svou hlášku, kterou rozesmála oba trenéry, myslela. „Vždyť ono asi není úplně normální, že se vrátím a vyhraju druhý turnaj,“ dodala tenistka, která si prožila peklo.

Podívejte se na pozápasový rozhovor Kvitové, její hláška v češtině je v čase 2.00:

„My tuhle hlášku používáme v poslední době docela často, tak mě zrovna napadla. A kluci říkali, že to bylo docela trefný. Takže to bylo spíš pro pobavení našeho týmu,“ prohlásila Kvitová, která si po finálovém vítězství i trochu zaslzela. Dvojice trenérů Vaněk, Vydra byla ovšem neméně dojatá.

<p>Petra Kvitová při druhém turnajovém startu po zranění ruky získala titul na trávě v Birminghamu. Sedmá nasazená česká tenistka otočila ve finále duel s Ashleigh Bartyovou, Australanku zdolala za hodinu a 49 minut 4:6, 6:3, 6:2 a slaví jubilejní 20. triumf na okruhu WTA.</p> SESTŘIH: Kvitová slaví! V Birminghamu ovládla finále a došlo i na slzy

„Viděla jsem, že byli hrozně šťastní. Pak jsme se spolu fotili s pohárem. Myslím, že i pro ně tenhle úspěch znamená víc než ty předchozí. Prošli jsme spolu hrozně těžkým obdobím, nebyla to žádná pohádka. Museli jsme především věřit, že budu schopná se vrátit a hrát dobře. To se povedlo. Myslím, že vědomí, co všechno jsme překonali, posílilo nás všechny,“ přiznala Češka, která se díky triumfu posunula na 12. místo světového žebříčku.

Kvitová také ve finále proti Ashleigh Bartyové poprvé využila možnost zavolat si kouče na kurt ke konzultaci. „Nechali jsme si to na finále. Myslím, že i on je hrozně rád, že přišla jeho šance a může se mnou začít pracovat, mít nějakou vizi,“ těší dvojnásobnou wimbledonskou vítězku. A její milovaný turnaj v All England Clubu je už za dveřmi…