Boj o jedničku! Na královnu Plíškovou zaútočí na US Open sedm soupeřek

Pouhých pět bodů. Přesně takový náskok drží Karolína Plíšková před druhou v pořadí Simone Halepovou. Právě Rumunka patří k nejagresivnějším členkám smečky, které jdou lounské rodačce po krku. Už třikrát byla v posledních třech měsících jen krůček od toho, aby se mohla pokochat pohledem na všechny své konkurentky z nejvyšší pozice. Vždycky však narazila.

"Jsem tak blízko, moc chci první místo," říkala před finálovým zápasem v Cincinnati s Muguruzaovou Halepová, která se podobně jako Plíšková mohla stát první světovou jedničkou své země v historii.

ŽEBŘÍČEK WTA POŘADÍ JMÉNO BODY 1. Karolína Plíšková 6390 2. Simone Halepová 6385 3. Garbiňe Muguruzaová 5860 4. Elina Svitolinová 5650 5. Caroline Wozniacká 5340

To by však nesměla potkat rozjetou wimbledonskou šampionku. Muguruzaová dala své soupeřce na jakýkoliv úspěch zapomenout, dovolila jí jediný game a za necelou hodinu mohla po výsledku 6:1, 6:0 slavit. "Hrála jsem opravdu špatně, omlouvám se vám za tenhle zápas," těžko hledala slova otřesená Halepová.

Mnohem blíže pozici světové jedničky byla pětadvacetiletá tenistka ve čtvrtfinále letošního Wimbledonu, kde jí dva míče dělily od vítězství nad domácí Kontaovou a tím pádem od tenisového trůnu. Nepovedlo se. Právě po bojích v All England Clubu na něj usedla jako první Češka v historii Karolína Plíšková.

Svůj první pokus dobýt tenisový svět a zároveň se radovat z premiérového grandslamového titulu však měla už na letošním French Open. Našlápnuto měla skvěle, v semifinále vyřadila Karolínu Plíškovou v boji o titul však narazila na v životní formě hrající Lotyšku Jelenu Ostapenkovou.

I přesto se před českou konkurentku mohla ještě před US Open dostat. "Slyšela jsem vtipný návrh, ale to určitě neudělám. Vím, že hraji dobře, a když to nevyšlo teď, může to vyjít za pár týdnů," reagovala tenistka na nápad, aby se zúčastnila menšího turnaje ITF v Turecku, kde by za vítězný zápas získala osm bodů a to by jí stačilo k místu světové jedničky.

ŽEBŘÍČEK BEZ BODŮ Z LOŇSKÉHO US OPEN

POŘADÍ JMÉNO BODY 1. Simone Halepová 5955 2. Garbiňe Muguruzaová 5760 3. Elina Svitolinová 5400 4. Karolína Plíšková 5090 5. Caroline Wozniacká 4570

Na US Open, které startuje 28. srpna, však po české hvězdě nepůjde jen subtilní Rumunka. Po posledním grandslamovém turnaji roku se totiž na prvním místě teoreticky může vyhřívat kromě dosavadní vládkyně dalších sedm tenistek!

Karolína Plíšková obhajuje za loňskou účast ve finále 1300 bodů a dokonce i kdyby celý turnaj vyhrála, k udržení prvního místo jí to nemusí stačit. Taková situace nastane, když se Simona Halepová probojuje do finále. I to by rumunské tenistce stačilo k tomu, aby se dočkala vytouženého cíle.

V případě, že česká tenistka obhájí svých 1300 bodů za finálovou účast z minulého roku, přijde o místo světové jedničky v těchto případech:

- Halepová skončí v semifinále a lépe;

- Muguruzaová skončí v semifinále a lépe;

- Svitolinová skončí ve finále a lépe;

KDO MŮŽE BÝT PO US OPEN SVĚTOVOU JEDNIČKOU

Simone Halepová Garbiňe Muguruzaová Elina Svitolinová Caroline Wozniacká Johanna Kontaová Světlana Kuzněcovová Venus Williamsová

Šanci na to, stát se po Flashing Meadows nejlepší tenistkou planety, mají za souhry určitých okolností i bývalá světová jednička Caroline Wozniacká, Britka Johanna Kontaová, Ruska Světlana Kuzněcovová i starší ze sester Williamsových Venus.

Jediné dvě hráčky z elitní desítky, které mohou prozatím na trůn zapomenout, jsou paradoxně obhájkyně titulu z US Open Angelique Kerberová a trápící se světová desítka Agnieszka Radwaňská.

Nuda rozhodně nebude ani v mužské části pavouka. Na staronovou světovou jedničku Rafaela Nadala bude pořádat hon dvojice Andy Murray a Roger Federer.