Další postupující: Kopec srandy. Hráli jsme agresivně jako opice, řekl Teckoo | iSport.cz

Vyjádření Teckoo, kapitána Kopec srandy: „Zápas s Inside Games nebyl kopec srandy, ale kopec chyb. Hlavním důvodem bylo asi naše vysoké sebevědomí. Trénujeme velmi intenzivně a efektivně, ale asi jsme Inside Games podcenili. Nic jiného než výhru 3:0 jsme si nepřipouštěli a obzvlášť po debaklu na Nuke jsme měli extrémní sebevědomí. Pak jsme ale na Overpass smolně prohráli hodně kol a na Dust2 jsme se vůbec neuměli chytit. Nedostali jsme ani 1x spawn na long a Inside Games hráli velmi pěkně, což nám neumožnili hrát naši hru. Věděli jsme, že Inferno už musíme vyhrát. A když jsme prohrávali 1:8, dali jsme si druhou pauzu a začali hrát agresivně jako opice a vycházelo to. Vrátili jsme se do hry. I na poslední Mirage mapě náš start nebyl moc dobrý, ale dotáhli jsme to. Jsme rádi, že jsme se kvalifikovali a náš dril může začít ještě víc než doposud.“