Dotazník finalistů iSport LIGY: Jak moc trénují? Kdo je na Letné favorit? | iSport.cz

3. Jaká je reakce rodiny/okolí na to, že závodně hraješ FIFU, a že se tím dá vydělávat?

Velká esportová show na Letné je tu! Osm nejlepší se utká v druhém offline finále iSport LIGY. Nechybí obhajující šampion T9Laky, velký favorit RIIJK, ale i nové tváře jako hráč AS Trenčín Doli. Co na sebe finalisté prozradili a koho považují za největšího favorita?

Co na sebe prozradili finalisté iSport LIGY?

Co na sebe prozradili finalisté iSport LIGY? • FOTO: koláž iSport.cz

7. Určitě chci vyhrát, ale uvídíme, jak to půjde přes velkou konkurenci.

6. FIFU hraji okolo 2-3 hodin denně kromě víkendu, to hraji déle kvůli víkendové lize. Přes týden hraji Rivals.

4. Koncept se mi určitě líbí, je to něco nového na české scéně, a ještě s takto velkým prizepoolem.

7) Myslím si, že v TOP8 už se může stát opravdu cokoliv, ale člověk si musí klást nějaké cíle, kterých chce dosáhnout. Chtěl bych se dostat na bednu, i když to nebude nic lehkého.

6) FIFU hraji především od pátku do neděle, kde musím odehrát 30 zápasů. Přes týden to nemám nijak naplánované. Někdy se k tomu dostanu na 2 hodiny, někdy zase vůbec.

5) Od malička fandím Chelsea a to hlavně kvůli Petru Čechovi. V současné době nejraději koukám na Messiho a Hazarda. Co se týče FIFY, tak tam mi nejvíce sedí TOTY Mbappé a brazilský Ronaldo. Ze základních karet Cristiano Ronaldo.

3) Rodina to nebere pozitivně ani negativně. Ale když se dostanu na nějaký turnaj, tak mě podporují, a když mají čas, tak sledují i streamu z turnajů. Kamarádi mě podporují, samozřejmě je tam i popichování, třeba když pokazím něco na tréninku, tak reakce ve smyslu, že tohle není FIFA, ale to k tomu patří.

2) Mezi mé největší úspěchy patří 3. a 2. místo na Mistrovství české a slovenské republiky 2017/2018) 1. Místo na czc.cz playstation cupu a vyhraná LAN akce od topgamingu. Na mezinárodní scéně jsem se moc neukázal. Jediné, co by stálo za zmínku, je 21. místo ve víkendové lize.

1) Na české scéně se pohybuji od vydání FIFA 16. Celkově hraji FIFU už od mala, ale více jsem to začal hrát až právě ve FIFA 16.

Huhnak (Patrik Hornák, 22 let, Karlovy Vary, řidič)

1. Na scéně se pohybuji od turnaje V4 Future festival, toto byl můj první turnaj a kvalifikace byla úspěšná, skrz tento turnaj se mě ujala Alza a od této doby se věnuji FIFĚ více.

2. Kvalifikace na V4, 1. místo MČSR na FORGAMES 2018 ve FIFA 19.

3. Od mala jsem hrál s tátou hry, takže co se týče hraní, vždy mě v tom podporoval, protože jsem vynikal i v jiných hrách. Přítelkyně to moc nepobírala, ale když jsem z V4 zaplatil dovolenou, tak už je to lepší.

4. S konceptem iSport LIGY jsem maximálně spokojený, jde vidět jak se u nás opravdu zvedá aktivita ve FIFĚ a dokážete i vyslechnout hráče ohledně hraní ve FUT a ne klubů, za což jsem nejvíc štastný.

5. Vyšehrad, Julius Lavický

6. Přes týden max hodinu až 2 denně (nepočítám turnaje), od pátku do neděle odehrávám pravidelně celou víkendovou ligu, která má 30 zápasů.

7. Hlavní cíl byl dostat se do TOP 8, momentálně bych chtěl být ve finále

8. Laky, RIIJK, já