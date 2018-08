Bordeaux nabízí za Krmenčíka 180 milionů. Agent: S Plzní budeme bojovat

Na začátku června slíbil, že na Michaela Krmenčíka sežene nabídku, která vedení Plzně uspokojí. A svému slovu dostál. „Dnes Bordeaux dalo Plzni nabídku na sedm milionů eur plus bonusy,“ potvrdil redakci iSport.cz hráčův agent Dalibor Lacina.

Sedm milionů eur, tedy 180 milionů korun, by z Krmenčíka udělalo třetí nejdražší odchod z české ligy, víc podle serveru Transfermarkt.de stáli jen Tomáš Rosický (Sparta-Dortmund 14,5 milionu eur) a Bořek Dočkal (Sparta-Henan za 8,5 milionu eur).

„Je to cena, která se už nebude opakovat,“ upozorňuje Lacina s vědomím, že Plzeň se i tak bude zřejmě odchodu svého klíčového hráče bránit. „Snaha Plzně udržet hráče je legitimní, ale některé další kroky jejího managementu, které zatím nechci specifikovat, ne! Tahle nabídka je nadstandardní. A navíc Plzeň na tuto nabídku může ještě reagovat a jednat o dalším vylepšení. Já však nezastupuju klub, ale hráče, kterému bude příští rok šestadvacet let, takže má nejvyšší čas odejít. Je třeba jednat a rychle to uzavřít, budeme bojovat,“ vzkazuje Lacina.

Přestupní termín ve Francii končí v pátek 31. srpna.

