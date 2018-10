Zlínský tank Beauguel! Jak byl útočník na odpis a dokázal se obrodit

V zimě mu končí smlouva. Co dál? Před půl rokem by vám ve Zlíně řekli, že Jeanovi-Davidovi poděkují za služby a popřejí mu hodně štěstí na nové štaci. Prostě něco ve smyslu: Bylo to fajn, ale stačilo… Dnes je to tak, že klub dělá maximum, aby francouzského dobráka, který se pozoruhodně vylízal z mnoha zdravotních patálií, udržel.

Ve hře byl podpis nového kontraktu na rok a půl či na rok. V tuhle chvíli je nejreálnější, že se domluví se sedmigólovým snajprem na spolupráci do konce ročníku. „Samozřejmě bychom to chtěli uzavřít co nejdřív,“ přiznává sportovní manažer Zdeněk Grygera. „Ale je to složitější. Jeho agent je Francouz, přiletí za čtrnáct dní. Pro obě strany by bylo ideální, kdyby tady Bogy odehrál celou sezonu. Myslím, že to takto cítí i on,“ dodává.

Má pravdu? Zlínský klenot se nevykrucuje. Připouští, že by po čtyřech a půl letech v Česku s chutí změnil klima, otestoval své schopnosti v jiné soutěži. „Jsem tady hodně dlouho. Chtěl bych zkusit něco nového,jinou výzvu,“ líčí na stadionu šestého celku soutěže, zatímco se za ním plíží argentinský spoluhráč Pablo Podio a škvírou ve dveřích pokoutně natáčí rozhovor na telefon.

Nicméně Grygerovu ideu Beauguel potvrzuje, nyní netlačí na přestup. Dokonce zcela nevyloučil, že se na Moravě dohodne na delším kontraktu.

„Se Zdeňkem jsem se bavil, hledáme tu nejlepší cestu. Teď se soustředím na fotbal, před prosincovou dovolenou mám soukromý cíl ohledně počtu gólů. Když ho splním, budu šťastný. Rozumím klubu, že si přeje, abych zůstal. Ale musím myslet i na svou budoucnost, kariéru.