Fair play podle kapitána Ljevakoviče. Přiznal teč a Teplice dostaly gól

Běžela 22. minuta, když stoper Bohemians Michal Šmíd napřáhl ke střele zdálky. Nebyla to povedená rána, míč doletěl až ke kotli domácích fanoušků. Rozhodčí Ondřej Lerch začal signalizovat odkop od branky, brzy však verdikt změnil: roh!

Bylo za tím přiznání teplického kapitána Admira Ljevakoviče, jenž Šmídovu střelu tečoval. Křikl na sudího a rukou mávl k rohovému praporku. Pointa byla pro Ljevakovičovu partu hořká: Martin Dostál rozehrál roh na hlavu Júsufa, jenž vystřelil Bohemians vedení 2:1.

Bohemians - Teplice: Zabiják Júsuf se prosadil po rohu, Klokani vedou 2:1 720p 360p REKLAMA

Reakce na kapitánovo fair play gesto?

„Já to neviděl, ale rozhodně za to nebudu Admira peskovat. Té situaci předcházela pyramida našich chyb,“ řekl teplický trenér Stanislav Hejkal.

Šmíd uznale poplácal Ljevakoviče po ramenou a pochvala přišla i od kouče Bohemians Martina Haška staršího: „Ljevakovičovo chování oceňuju, víc takových okamžiků. Je zvláštní, že fotbaloví bohové umí takhle trestat. Ale Teplice nakonec vyhrály a Admir toho nemusí litovat.“

„Sklářům“ ve Vršovicích vyšel druhý poločas, díky gólům Daniela Trubače a Davida Vaněčka vyhráli 3:2. Po druhém vítězství v posledních třech kolech minimálně do soboty poskočili z nejhorší šestky ligy do prostřední skupiny.

„Vsadili jsme na tříobráncový systém a do poločasu si to sedalo, byla tam okénka,“ poznamenal trenér Hejkal. „Hodně nás podržel brankář Diviš a vyplatilo se nám, že jsme během zápasu přešli na 4–4–2. Otočili jsme to, vyhráli a přiblížili se středu tabulky. To je ono, Teplice na chvost nepatří.“

SESTŘIH: Bohemians - Teplice 2:3. Skvělý obrat Severočechů, hosté poskočili na 10. místo Video patří k placenému obsahu Kupte si předplatné a sledujte sestřihy zápasů exkluzivně v průběhu přenosu. Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Bohemians - Teplice: Júsuf šikovně tečoval míč do sítě, 1:1 720p 360p REKLAMA

Bohemians - Teplice: Král vykoupal Švece a připravil gól Vaněčkovi, hosté vedou 3:2! 720p 360p REKLAMA